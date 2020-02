Comedian H.G. Butzko kommt nach Bad Windsheim

Samstag, 07. März 2020 – 20.00 Uhr Kur- & Kongress-Center (Erkenbrechtallee 2, 91438 Bad Windsheim) Aktuelles Programm echt jetzt H. G. Butzko

H.G. Butzko, der Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts, Träger des Deutschen Kleinkunstpreises und des Bayerischen Kabarettpreises, kommt mit seinem aktuellen Programm „echt jetzt“ nach Bad Windsheim. Wenn der Gelsenkirchener auf der Bühne steht, zu allem und jedem seine ganz spezielle Meinung äußert, und dabei die großen Zusammenhänge so beleuchtet, als würden sie „umme Ecke“ stattfinden, dann gelingt ihm das seltene Kunststück, einem Publikum aus dem Herzen zu sprechen. Lassen Sie sich diesen Termin nicht entgehen!

Unglaublich, aber wahr, in einem sind sich Wissenschaften und Religionen einig: Der Mensch lebt nur im „Hier und Jetzt“. Und in einem sind sie sich außerdem auch noch einig: Hantiert der Mensch am Smartphone oder Tablet rum, ist er in dem Moment nicht im „Hier und Jetzt“, sondern im „Zewa“, also im „Wisch und Weg“.

Und wenn man bedenkt, wie viel Einfluss dieses digitale Paralleluniversum bereits auf unser Leben hat, und wie sehr unsere globale Infrastruktur inzwischen von Computerviren und Hackerangriffen bedroht wird, oder noch schlimmer: von Twittereinträgen von Till Schweiger, dann muss man feststellen: Die wirklich Mächtigen sitzen nicht auf den Regierungsbänken in den Parlamenten, oder an der Wall-Street, die wirklich Mächtigen sitzen im Silicon Valley.

Und genau dorthin hat HG Butzko diesmal seine investigativen Recherchefühler ausgestreckt, Hinter- und Abgründe beleuchtet, und Erschütterndes herausgefunden. Und zwar erschütternd für das Zwerchfell, aber auch für die grauen Zellen.

Weitere Infos unter: www.hgbutzko.de // Foto: Peter Knaup

Kartenvorverkauf über: Buchhandlung Dorn, Kegetstraße 2, 91438 Bad Windsheim, Tel. 09841 66266 Windsheimer Zeitung, Kegetstr. 11, 91438 Bad Windsheim www.printyourticket.de // www.eventim.de // www.reservix.de

