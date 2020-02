Pfalzmuseum Forchheim lädt ein zum Familienworkshop

Familienworkshop: „Fred & Co. – Familien in der Steinzeit“ Pfalzmuseum Forchheim: Reise in das ferne Land der Steinzeit Zeit: Sonntag, 15. März 2020, 14:00 – 16:00 Uhr Kostenbeitrag: Erwachsene 8,– €, Kinder bis 12 Jahre 4,– € (nur mit Voranmeldung) Ort: Pfalzmuseum Forchheim und Pfalzgraben, Kapellenstr. 16, 91301 Forchheim

In das ferne Land der Steinzeit reisen Familien mit dem neuen Workshop des Pfalzmuseums Forchheim „Fred & Co. – Familien in der Steinzeit“ am Sonntag, den 15. März 2020 von 14:00 bis 16:00 Uhr! Die Voranmeldung ist ab sofort möglich an der Museumskasse in der Kapellenstraße 16 in Forchheim: Der Kostenbeitrag für Erwachsene beträgt 8 Euro, für Kinder bis 12 Jahre 4 Euro. Mit der „Reiseleiterin“ Christina König, Archäologin, reisen wir in das ferne Land der Steinzeit: Wie lebten denn dort eigentlich Familien? Hier gibt es so viel zu entdecken: Wie schwierig es ist, einfach nur ein Feuer zu machen oder ein Mammut mit dem Speer zu erlegen…und am besten schmeckt der Apfel, wenn man ihn selber mit echten Steinzeitmessern geschält hat. Höhlenmalerei lernen wir kennen, wenn mit Steinzeitfarben Bemalung angelegt wird. Nicht fehlen darf auch Schmuck, den wir aus Bast, Muscheln und selbst gefertigten Tonperlen herstellen und natürlich auch nach Hause mitnehmen dürfen. Ein Riesenspaß für die ganze Familie!