Das Jugendsymphonieorchester Oberfranken gastiert auch in Stegaurach

Motivation trifft auf Können – für Dirigent Till Fabian Weser ist das die verkürzte Erfolgsformel des Jugendsymphonieorchesters Oberfranken. Auch in diesem Jahr werden wieder junge, begabte Instrumentalisten aus ganz Oberfranken nach einer einwöchigen Probenphase am Osterwochenende eine kleine Konzert-Tournee absolvieren. Am 11. April gastiert das Nachwuchsorchester um 18 Uhr in der Frankenhalle Naila, am 12. April um 17.30 Uhr im Kongresshaus Rosengarten in Coburg und am 13. April um 17.30 Uhr in der Aurachtalhalle in Stegaurach.

Für die Osterkonzerte 2020 hat Dirigent Till Fabian Weser ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt. Das Publikum erwartet die 2. Sinfonie D-Dur von Jean Sibelius, das Konzert für Trompete und Orchester von Alexander Arutjunjan sowie erstmals ein Auftragswerk des Jugendsymphonieorchesters. Diese „3 Miniaturen für Orchester“ wurden von dem jungen Oboisten Robert Schina komponiert. Der junge Bayreuther, der am Royal College of Music in London studiert hat, spielt seit seinem achten Lebensjahr Oboe und hat mit 12 Jahren erstmals am Orchesterprojekt des Bezirks teilgenommen. Von 2012 bis 2015 besuchte er das Musikgymnasium Schloss Belvedere, Hochbegabtenzentrum der Hochschule für Musik Weimar. Es folgte ein Gaststudium an der Hochschule für Musik Würzburg bei Prof. Jochen Müller-Brincken. Mehrmals war er erster Oboist – im bayerischen Landesjugendorchester sowie 2018 im Jugendsymphonieorchester Oberfranken. „Die Miniaturen stehen unter den Themen ´Fanfare`, `Nacht` und `Tanz`. Die erste Miniatur ist nur für Blechbläser, die zweite für Streicher und Holzbläser und die dritte wird nur von Holzbläsern gespielt. Ich bin schon sehr gespannt auf die erste Probe in Weißenstadt“, freut sich der junge Oboist auf die Aufführung seiner Komposition.

Die Konzerte des Jugendsymphonieorchesters sind auch für Bezirkstagspräsident Henry Schramm eine echte Osterfreude: „Wenn aus 70 jungen Musikern innerhalb einer Woche ein richtiger Klangkörper entsteht, ist in dieser Gemeinschaft in einer Woche sehr viel passiert. Das kann man richtig spüren. Es ist die ansteckende Spielfreude der jungen Menschen, die uns Zuhörer jedes Jahr zu Ostern bezaubert.“

Till Fabian Weser und das Team des Bezirks schaffen dafür die Voraussetzungen. Der Dirigent sucht für das junge Orchester immer ein spannendes Hauptwerk. „Das Besondere bei Sibelius ist die Weite und Einsamkeit in seiner Tonsprache. Junge Menschen verstehen das sofort und können damit gut etwas anfangen“, weiß er aus Erfahrung. Die Orchesterarbeit mit den jungen Menschen bewegt ihn und so freut er sich auch dieses Jahr „auf die Probenarbeit und auf die Konzerte, wenn plötzlich kleine musikalische Wunder passieren, die keiner hat erahnen können.“

In der Karwoche proben die Musiker im Alter zwischen 15 und 21 Jahren im Schullandheim Weißenstadt und im Kursaal des Kurzentrums Weißenstadt. Das erarbeitete Konzertprogramm präsentieren sie von Ostersamstag bis Ostermontag in drei Konzerten. Karten gibt es im Vorverkauf zu 7 Euro (ermäßigt 4 Euro) und an der Abendkasse für 9 Euro (ermäßigt 5 Euro). Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Das Konzert am Karsamstag, 11. April 2020, beginnt um 18 Uhr in der Frankenhalle Naila.

Vorverkauf: Touristinformation Naila, Bahnhofsplatz 1, Tel. 09282 6829

Das Konzert am Ostersonntag, 12. April 2020, beginnt um 17.30 Uhr im Kongresshaus Rosengarten Coburg.

Vorverkauf: Neue Presse, Steinweg 51, 96450 Coburg, Tel. 09561 850-170,

Coburger Tageblatt, Hindenburgstr. 3a, 96450 Coburg, 09561 888-125,

Stadtbücherei, Herrngasse 17, 96450 Coburg, Tel. 09561 89-1420,

Buchhandlung Riemann, Markt 9, 96450 Coburg, Tel. 09561 80870

Das Konzert am Ostermontag, 13. April 2020 beginnt um 17:30 Uhr in der Aurachtalhalle in Stegaurach.

Vorverkauf: Rathaus der Gemeinde Stegaurach, Schloßplatz 1, Tel. 0951 9922231