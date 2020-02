Atze Bauer: Vom gescheiterten „Rockstar“ zum Höchstadter Textildruck-Experten

Der Selfmade-Drucker

Die meisten dürften ihn unter seinem Bühnennamen Atze Bauer kennen. Dass der quirlige Höchstadter Comedy-Künstler und Liedermacher seit Jahrzehnten erfolgreich ein mittelständisches Textildruck-Unternehmen mit derzeit 13 Mitarbeitern leitet, wissen vermutlich wenige. Vor 30 Jahren gründete Axel „Atze“ Bauer sein Unternehmen „Textildruck Axel Bauer“ in Höchstadt. Gefeiert wird das 30-jährige Jubiläum nun von März bis November mit fünf besonderen Veranstaltungen in der Produktions-Halle des Unternehmens (Am Strauchgraben 19) in Höchstadt.

Unter dem Titel „ComFei“ lädt Atze Bauer gemeinsam mit dem fränkischen Stand-up-Comedian Jörg Kaiser zur „Comedy nach Feierabend“, einer „After Work-Comedy-Reihe, ein. Jeweils von 18 bis 21 Uhr erwartet die Besucher ein einstündiges Comedy-Programm sowie ein gemütliches Beisammensein mit Getränken und Snacks. Los geht es am Dienstag, 10. März ab 18 Uhr, die nachfolgenden Termine dann ebenso jeweils dienstags am 21. April, 22. September, 20. Oktober und 17 November. Bei den April- und Oktober-Terminen werden neben Atze Bauer und Jörg Kaiser noch zwei weitere Comedy-Gäste auftreten. Alle Infos dazu gibt es unter https://t-shirt-drucker.de/30-jahre-t-shirt-drucker/

Experimente im Keller

Dass Axel „Atze“ Bauer Textildruck-Unternehmer wurde, war so nicht geplant. Denn eigentlich wollte er „Rockstar“ werden, wie er mit einem Augenzwinkern verrät. Vor 30 Jahren spielte Atze Bauer in einer kleinen Deutschrock-Band mit den Namen „Ois Zamorra“. Doch der ursprüngliche Plan ging nicht auf. „Ich habe damals gemerkt, dass es doch gar nicht mal so leicht ist, Rockstar zu werden, trotz meines enormen Potenzials“, sagt Atze Bauer und lacht schallend. Regional habe seine Band recht erfolgreich gespielt, überregional „absolut unerfolgreich“.

Da Atze Bauer damals in einer Druckerei jobbte und seine Band gerne bedruckte Band-T-Shirts haben wollte, die Kosten jedoch viel zu hoch waren, bastelte sich Atze Bauer eine eigene Druckmaschine aus Holz. Im Keller seines Elternhauses tüftelte er am Siebdruck-Verfahren. Die Inspirationen dazu holte er sich von seinem Job in der Druckerei. Dass er T-Shirts mit Band-Logos bedruckte, sprach sich in der Musikszene rasch herum. Zudem inserierte Atze Bauer in Musikmagazinen. Immer mehr Bands orderten ihre T-Shirts bei ihm, sodass er sein Gewerbe vor 30 Jahren anmeldete.

Autodidaktische Expertise

Eine Ausbildung zum Textildrucker hat Atze Bauer nie absolviert. Stattdessen brachte er sich sich die nötigen Kenntnisse autodidaktisch bei. Er tüftelte, experimentierte und entwickelte auf kreative Weise eigene Verfahren, durch die er Kosten einsparen und sich gegenüber der Konkurrenz durchsetzen konnte. Statt zum „Rockstar“ wurde Atze Bauer zum Selfmade-Drucker. Heute ist sein Unternehmen auch Ausbildungsbetrieb.

Das Textildruck-Angebot umfasst Jacken, Regenjacken, Trikot-Sätze, Berufsbekleidung, Handtücher, Baumwoll-Taschen, Unterhosen und sogar Socken. Natürlich werden auch weiterhin T-Shirts bedruckt, mit denen alles begonnen hat. Bands gehören immer noch zur treuen Kundschaft des Unternehmens. So lassen seit 30 Jahren u.a. die mittlerweile bundesweit bekannten Bands J.B.O. und Fiddler‘s Green ihre T-Shirts bei „Textildruck Axel Bauer“ bedrucken.

Menschliche Intelligenz statt Automatisierung

Statt auf künstliche Intelligenz und Automatisierung legt der 55-Jährige besonderen Wert auf Service und Beratung, Innovationen im Druckbereich sowie die individuelle Bearbeitung der Kundenaufträge mit Fehlerüberprüfung und genauer Absprache.

Dass er sowohl seine Tätigkeit als Textildrucker wie auch seine Tätigkeit als Liedermacher liebt, steht für Atze Bauer außer Frage. „Ich habe meine beiden Hobbys zum Beruf gemacht, die Musik und das Drucken“, sagt der Höchstadter. Die Druckerei sei eine echte Leidenschaft und mehr als bloßer Broterwerb. „Wobei sie mir natürlich auch finanziell geholfen hat. Ohne sie wäre ich heute vermutlich ein mittelloser Künstler und müsste den Kitt aus dem Fensterrahmen essen“, sagt Atze Bauer und lacht.

Für die Zukunft plant der Textildruck-Unternehmer die Anschaffung von Lasertechnik-Druckverfahren für 3D-Logos sowie weitere Innovationen. Doch bevor es soweit ist, wird erst einmal kräftig gefeiert. Alle Infos zur 30 Jahre-Jubiläumsveranstaltungs-Reihe „ComFei“ gibt es unter www.t-shirt-drucker.de