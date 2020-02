Dominik Weiß aus Bayreuth ist stellvertretender Landesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Bayern

Der Unternehmer Dominik Weiß wurde am Freitag zum Stellvertreter der Landesvorsitzenden Denise Schurzmann gewählt

In der Mitgliederversammlung der Wirtschaftsjunioren Bayern in Nürnberg wurde Dominik Weiß am Freitag von den Delegierten der bayerischen Wirtschaftsjuniorenkreise des Landesverbandes zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt. Der 39-Jährige ist Inhaber einer Werbeagentur und engagiert sich seit 2015 ehrenamtlich bei den Wirtschaftsjunioren, er ist seit 2018 Mitglied des Landesvorstands, wo er in den vergangenen Jahren die Ressorts Kommunikation, Presse und Internet leitete. 2019 war er zudem als Regionalsprecher für die Region Oberfranken aktiv.

Das Jahr 2020 steht für die Wirtschaftsjunioren Bayern unter dem Motto #UnternehmenZukunft. Bayernweite Businessforen zum Netzwerkausbau und Erfahrungsaustausch sowie die Durchführung und Weiterentwicklung von Bildungsprojekten mit Jugendlichen stehen für das Jahr auf der Agenda. Das Jahresthema #UnternehmenZukunft umfasst darüber hinaus Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen und die Auseinandersetzung mit der neuen Art zu arbeiten. „Ich freue mich darauf, das Jahresmotto gemeinsam mit dem Landesvorstand und den bayerischen Wirtschaftsjuniorenkreisen mit Leben zu füllen und der jungen Wirtschaft eine Stimme zu geben”, so Dominik Weiß.

Mehr Informationen zum Jahresthema und anstehenden Veranstaltungen unter www.wjbayern.de

Die Wirtschaftsjunioren Bayern

Die Wirtschaftsjunioren Bayern e.V. sind mit über 4.500 jungen Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren der größte Landesverband der Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V., der mit über 10.000 Mitgliedern und einer Wirtschaftskraft von mehr als 120 Milliarden Euro Umsatz als „die Stimme der jungen Wirtschaft“ gilt. Die jungen Unternehmer verantworten rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Ausbildungsplätze in 214 Kreisen, 61 davon in Bayern.

Seit 1958 sind die Wirtschaftsjunioren Mitglied der Junior Chamber International (JCI) mit ihrem Dienstsitz bei den Vereinten Nationen in New York. JCI Verbände gibt es in mehr als 100 Nationen. Die bekanntesten der rund 800 ehrenamtlichen Projekte mit deutscher Beteiligung sind neben dem Know How Transfer zwischen Politik und Wirtschaft auf allen Ebenen, die G20 Young Entrepreneur Alliance und verschiedene gemeinnützige Projekte wie „talk. EU“, „Jugend stärken, Zukunft gestalten“, „WirtschaftsWissen im Wettbewerb“ die für Chancengleichheit und Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und Fachkräfteentwicklung eintreten.