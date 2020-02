Bamberger Bundestagsabgeordneter Thomas Silberhorn (CSU) lädt zum „Hauptstadt-Trip“ ein

„Berlin erleben“

Bamberg – Für die Studienfahrt in die Bundeshauptstadt Berlin zum Bundestagsabgeordneten Thomas Silberhorn (CSU) sind noch Plätze frei. Vom 27. bis 29. April 2020 kann dabei nicht nur bei der Besichtigung des Plenarsaals im Reichstag Berliner Luft geschnuppert werden. Auf dem Programm stehen auch Informationsgespräche in Bundesministerien, Stadtrundfahrt sowie ein Besuch der Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam. Interessenten wenden sich bitte an das Bürgerbüro, Luitpoldstraße 55 in Bamberg, Tel. 0951/28264 oder per E-Mail (bamberg@csu-bayern.de). “