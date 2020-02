Verkaufsoffener Sonntag und Jahrmarkt in Forchheim

Verkaufsoffener Sonntag und Jahrmarkt am 01. März 2020

Das Ordnungsamt und das Citymanagement der Stadt Forchheim teilen mit, dass am Sonntag, den 01. März 2020 die Geschäfte der Forchheimer Innenstadt ihre Türen öffnen und der Jahrmarkt stattfindet. Die Aussteller*innen des Jahrmarkts präsentieren eine große Auswahl an Frischeprodukten, wie Obst, Gemüse, Honig, Fleisch- und Wurstwaren, aber auch handgemachten Holz-, Korb-, und Textilwaren im Bereich des Paradeplatzes, des Straßenstückes südöstlich des Paradeplatzes (von Kreuzung bei der „Alten Wache“ bis zu Foto Brinke) und in der Nürnberger Straße vom Paradeplatz bis zur Einmündung der Luitpold- und Schönbornstraße. Die Geschäfte der Forchheimer Innenstadtstadt öffnen an diesem verkaufsoffenen Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr ihre Türen: Vor einer wunderschönen Fachwerkkulisse kann nach Lust und Laune geshoppt werden. Eine Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten in den zahlreichen Gastronomiebetrieben lädt zum Verweilen ein. Es besteht an diesem Sonntag die Möglichkeit zur Nutzung der Stadtbuslinien. Die Parkplätze auf dem Marktplatz werden als Kurzparkzone mit Parkscheibe ausgewiesen, die Höchstparkdauer beträgt 2 Stunden.