Führung durch das RW21 in Bayreuth

Das RW21 bietet am Donnerstag, 27. Februar, um 17 Uhr, eine Führung durch seine Räumlichkeiten an. Treffpunkt ist der Servicepoint im Erdgeschoss. Das RW21 hat sich seit seiner Eröffnung als die kommunale Medieneinrichtung der Stadt Bayreuth und Treffpunkt für alle Generationen entwickelt. Das Angebot im Haus richtet sich an verschiedenste Zielgruppen, deckt unterschiedlichste Bedürfnisse ab und ist auf fünf Stockwerke verteilt. Was bietet die Stadtbibliothek Bayreuth? Was ist eine Artothek? Was ist das Lernstudio? Wo ist die Black Box? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, einen Einblick in die Besonderheiten des RW21 zu gewinnen und um einen Blick hinter die Kulissen zu erlangen, werden Hausführungen angeboten.