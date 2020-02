AOK Bayern zeichnet Altendorfer Firma als „Gesundes Unternehmen“ aus

Zertifizierung in Silber für Lohmann-koester

Die Lohmann-koester GmbH Co. KG, ein weltweit führender Hersteller von selbstklebenden und mechanischen Verschlusssysteme für Baby- und Inkontinenzwindeln, hat im November 2019 das Zertifikat „Gesundes Unternehmen“ der Gesundheitskasse AOK Bayern erhalten. Die Zertifizierung mit Silberauszeichnung erfolgte nach einem bundesweit einheitlichen Qualitätsstandard.

Lohmann-koester ist das erste Unternehmen in Stadt und Landkreis Bamberg, das es durch sein hervorragendes Gesundheitsmanagement geschafft hat, den Silberstandard als „Gesundes Unternehmen“ zu erlangen. Mit der Auszeichnung soll ein systematischer und kontinuierlicher Verbesserungsprozess zum Thema Gesundheit im Betrieb angestoßen werden.

Durchgeführt wird die Zertifizierung von der AOK Bayern. Die Gesundheitskasse ermöglicht Unternehmen in Bayern, ihr betriebliches Gesundheitsmanagement unabhängig bewerten zu lassen. Je nach Engagement kann eine Zertifizierung im Bronze-, Silber-, oder Goldstandard erfolgen. Sieben Bereiche stehen dabei auf dem Prüfstand: Einbindung des Betrieblichen Gesundheits- und Sozialmanagements in die Unternehmenspolitik, systematische Umsetzung, Förderung der Gesundheit und von Gesundheitspotenzialen, Mitarbeiterbeteiligung, Personalmanagement, Berichtswesen und Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz.

„In vielen dieser Kategorien muss ein Unternehmen punkten, um letztlich erfolgreich zertifiziert zu werden. Ein solches Zertifikat bekommt ein Arbeitgeber nicht geschenkt, sondern muss sich dies mit nachhaltigem Gesundheitsmanagement erarbeiten“ erklärt Uwe Leidinger, oberfränkischer Koordinator für betriebliches Gesundheitsmanagement bei der AOK Bayern im Rahmen der Übergabe.

Unternehmen stehen heute nicht nur vor der Herausforderung steigender Krankheitskosten, sie müssen sich auch im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter profilieren. Das betriebliche Gesundheitsmanagement als wichtiges Element einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Unternehmenskultur wird daher für Unternehmen zunehmend zum Wettbewerbsfaktor. In den Bereichen Gesundheit und Prävention arbeitet die Firma Lohmann-koester bereits seit 2006 eng mit der AOK-Direktion Bamberg zusammen. Heute ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement bei Lohmann-koester fest in den Managementprozessen verankert und nicht mehr weg zu denken. Zusätzlich zu den regelmäßigen Unterweisungen zur Arbeitssicherheit im Betrieb gibt es verschiedenste Angebote in Zusammenarbeit mit der AOK Bayern wie beispielsweise Workshops zur Ergonomie am Arbeitsplatz, Rückenkurse, Laufgruppen oder Gesundheits-Messungen. Alle Maßnahmen werden nach vorheriger Bedarfs-Analyse in die betrieblichen Strukturen integriert, nachgehalten und stetig weiterentwickelt.

Für dieses überdurchschnittliche Engagement wurde Lohmann-koester nun mit dem Zertifikat „Gesundes Unternehmen“ in Silber ausgezeichnet. Klaus Knorr, Direktor der AOK Direktion Bamberg, überreichte am 12. Februar 2020 die Urkunde an die Geschäftsführung der Firma. „Ich hoffe, dass weitere Arbeitgeber Ihrem Beispiel folgen“, so Knorr.

Geschäftsführer Stefan Hofmann freute sich über die Auszeichnung: „Ganz besonders toll finde ich, dass unsere Mitarbeiter das Gesundheits-Angebot mit hoher Teilnahme honorieren“ Er stellte in Aussicht, dass sich Lohmann-köster nach Ablauf der zweijährigen Zertifikatsgültigkeit wieder dem Audit zum „Gesunden Unternehmen“ stellen wird.