Anni Braun feierte ihren 90. Geburtstag in Pödeldorf

Ein Urgestein der Ellertaler SPD

Die Schar der Gratulanten war groß, als Anni Braun anläßlich ihres 90. Geburtstag ins Pödeldorfer Gasthaus Haderlein lud. Bürgermeister Wolfgang Möhrlein überbrachte Glückwünsche im Namen der Gemeinde. Und Thomas Pregl, Ortsvereinsvorsitzender der Ellertaler SPD, und Anni Fleischmann von der Kultur AG, gratulierten ihrer ältesten Genossin zum Ehrentag. Pregl: „Danke, Anni, dass es dich gibt – und viel Kraft und Durchaltewillen für das nächste Jahrzehnt!“

Anni Braun wurde in Nieder Adersbach im damaligen Landkreis Braunau, in der heutigen Republik Tschechien, geboren. Nach dem Krieg wurde sie mit 16 Jahren als junges Mädchen vertrieben. Anni verschlug es in das schöne Frankenland. Hier wohnte sie bis 1948 in Forchhein, wo sie beim Tanz auch ihren Mann Fritz kennen- und lieben lernte. Mit Fritz lebte sie dann bis zu seinem Tode im Jahre 2007 glücklich zusammen. Beruflich arbeitete sie viele Jahre bei der Deutschen Bundesbahn. Sie ist eine lebenslustige und aktive Rentnerin, die in geistiger und körperlicher Frische, trotz der einen oder anderen alterstypischen Wehwehchen, ihren Hobbys nachgeht. Sie liest und strickt sehr gerne. Als Urgestein der hiesigen SPD ist sie auch politisch immer noch interessiert. Anni Braun ist Mitglied im VdK. Und sie geht auch gerne mit Verwandten und Bekannten mal für einen Schoppen oder ein Seidla auf den Keller oder für ein knuspriges Schäuferla, einen frisch gemachten Karpfen oder für ein deftiges Entenjung in einen Landgasthof.