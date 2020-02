FC Eintracht Bamberg: Ausgefallene Partie in Hof terminiert – Testspielniederlage gegen Schwabach

Der Nachholtermin für die im November vergangenen Jahres ausgefallene Partie des FC Eintracht Bamberg in der Fußball Bayernliga bei der SpVgg Bayern Hof wurde festgelegt. Gespielt wird am Ostermontag, 13. April. Somit stehen für den FCE nach der Winterpause folgende Auswärtsbegegnungen an: 14. März beim TSV Großbardorf, 28. März beim FC Sand, 11. April bei der DJK Gebenbach, 13. April bei der SpVgg Bayern Hof, 25. April beim ATSV Erlangen, 16. Mai beim Würzburger FV. Die Zuschauer dürfen sich zudem auf folgende Heimspiele freuen: 21. März gegen den TSV Abtswind, 4. April gegen die SpVgg Ansbach, 18. April gegen den ASV Cham, 2. Mai gegen die DJK Ammerthal, 9. Mai gegen Viktoria Kahl, 23. Mai gegen den SV Seligenporten.

Aktuell bereitet sich der FCE auf die Punktspiele vor. Dabei unterlagen die Domreiter am Samstagnachmittag (15. Februar) dem klassentieferen SC Schwabach mit 0:2 (0:1). Auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Eintracht kontrollierte der Bayernliganeuling über weite Strecken die Partie, trotz guten Aktionen blieben die jungen Wilden des FCE jedoch ohne Treffer. Das nächste Testspiel absolviert der FC Eintracht am Dienstagabend im Sportpark Eintracht gegen den TSV Schammelsdorf. Anstoß ist um 19:00 Uhr. Zudem zeigt sich die Mannschaft am kommenden Samstag, 23. Februar. In der Sporthalle am Georgendamm veranstaltet der FCE sein Hallenturnier um den Domreiter Hallencup 2020. Die Spiele beginnen um 14:00 Uhr.