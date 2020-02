Blick über den Zaun: Hochkarätige Kammerkonzerte mit Meisterschülern in Hof

Hochkarätige Kammerkonzerte mit Meisterschülern der Internationalen Musikbegegnungsstätte an ungewöhnlichen Orten: Das ist das Konzept von Haus Marteau auf Reisen. Klassikfreunde in der Hofer Region dürfen sich auf ein Klavierkonzert mit den Meister-schülern des international renommierten Pianisten Arnulf von Arnim freuen. Haus Marteau lädt dazu am Donnerstag, 5. März um 19.30 Uhr in den Festsaal der Hofer Freimaurerloge „Zum Morgenstern“ ein.

Das Haus Marteau und die Loge in Hof haben eine lange geschichtliche Verbindung: Zum einen war Henri Marteau selbst Freimaurer in dieser Loge, die ihn 1929 zum Freimaurermeister erhob, nachdem seine Großloge “Zum Licht” in Sofia ihr Einverständnis erklärt hatte. Zum anderen musizierte der Violinvirtuose selbst des Öfteren in der Loge in der Kreuzsteinstraße: So zum Beispiel, begleitet von seiner Tochter Marcelle, bei der Weihnachtsfeier der Loge am 27. Dezember 1930.

Der gebürtige Franzose Henri Marteau kam wohl über Zar Ferdinand von Bulgarien zur Großloge in Sofia. „Nach seiner Übersiedelung in die Stadt Lichtenberg 1913 suchte er den Kontakt zur Loge in Hof“, erläutert der Marteau-Kenner und Verwaltungsleiter der Internationalen Musikbegegnungsstätte Haus Marteau, Dr. Ulrich Wirz.

Marteaus einstige Villa in Lichtenberg lockt heute Musikstudenten aus aller Welt nach Oberfranken. Renommierte Dozenten wie Prof. Arnulf von Arnim machen die Internationale Musikbegegnungsstätte des Bezirks zur Eliteschmiede für angehende Profimusiker. Prof. Arnulf von Arnim, der als Solist in den meisten Ländern Europas, in den USA, Japan und Südostasien aufgetreten ist, ist seit 1993 in Haus Marteau tätig. Als Professor für Klavier lehrte er an der Folkwang-Hochschule Essen, zuvor an den Musikhochschulen Detmold und Frankfurt.

Er ist künstlerischer Leiter der Internationalen Sommerakademie Cervo in Italien sowie des Internationalen Schubert-Wettbewerbs in Dortmund und Jury-Mitglied bei internationalen Klavierwettbewerben. Bezirkstagspräsident Henry Schramm schätzt die Kurse in Haus Marteau, die einen hohen kulturellen Mehrwert für die Region haben: „Fortgeschrittene Nachwuchskünstler bekommen hier eine zusätzliche Förderung durch herausragende Lehrer. Und Musikfreunde aus der Region profitieren von den hochkarätigen Kammerkonzerten.“

Mit dem Konzert am Donnerstag, 5. März gastiert die Konzertreihe Haus Marteau auf Reisen zum zweiten Mal in der Hofer Freimaurerloge „Zum Morgenstern“.

Der historische Blüthner-Flügel aus dem Jahr 1880, auf dem beim Konzert des Meisterkurses für Klavier von Arnulf von Arnim gespielt wird, hat Henri Marteau schon in den 1920er Jahren kennen und schätzen gelernt.

Haus Marteau auf Reisen: Meisterkurs für Klavier mit Prof. Arnulf von Arnim

Donnerstag, 5. März 2020 um 19.30 Uhr im Festsaal der Hofer Freimaurerloge „Zum Morgenstern“, Kreuzsteinstr. 23, 95028 Hof

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 8 Euro an der Abendkasse.

Weitere Informationen unter www.haus-marteau.de