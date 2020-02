Finissage und Abschlussgottesdienst in der Klinik in Ebermannstadt

Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz lädt ein zur einer Finissage mit Abschlussgottesdienst in die Klinik in Ebermannstadt, Feuersteinstr. 2 ein am Sonntag, den 16. Februar, um 10 Uhr in der Klinikkapelle. Um 11 Uhr folgt eine Führung durch das Foyer mit Erläuterungen der Gemälde und meditativen Texten von Jürgen Körnlein, dessen Ausstellung mit dem Titel „Gott. Die Suche – Mensch. Die Suche“ am Sonntag endet.

Jürgen Körnlein (geb. 1961) ist im Hauptberuf evangelischer Pfarrer und Stadtdekan in Nürnberg. Ein Kunstkritiker schreibt über ihn: „Als Maler und Beter zwischen Himmel und Erde komponiert Jürgen Körnlein Bilder und Worte, die herausreißen aus den Fängen der Macht der Gewohnheit und hineinführen in die Tiefe der Selbst-, Welt- und Gottesbegegnung.“ Die Kunstausstellung der Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz gGmbH und der Fördergesellschaft Klinik Fränkische Schweiz e. V. wird in Zusammenarbeit mit dem Evang.-Luth. Dekanat Forchheim (Sitz Muggendorf) durchgeführt.