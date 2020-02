Zweite „Naturpark-Kita“ im Steigerwald ausgezeichnet

Der Naturpark Steigerwald freut sich über seine zweite „Naturpark-Kita“. Am Dienstag, 11. Februar 2020, fand in Vestenbergsgreuth die offizielle Zertifizierung statt. Die zweite Kindertagesstätte im Steigerwald, die vom Verband Deutscher Naturparke und vom Naturpark Steigerwald mit dem Prädikat „Naturpark-Kita“ ausgezeichnet wurde, ist die Kita Greuther Wichtel. Deutschlandweit ist sie die 26. zertifizierte Naturpark-Kita und erst die Vierte in Bayern.

Im Rahmen einer offiziellen Feierstunde übergab Landrat Alexander Tritthart die Urkunde an Kita-Leiterin Angelika Fischer und ihr Team. Gemeinsam mit dem ersten Bürgermeister der Gemeinde Vestenbergsgreuth Helmut Lottes, der Geschäftsführerin des Naturparks Steigerwald Sandra Baritsch, und den drei Naturpark-Rangern würdigte er das Engagement der Kita und hob die besondere Bedeutung der Auszeichnung hervor. Die Kinder bedankten sich mit einem eigens einstudierten Fingerspiel. Gemeinsam freute man sich über die Zusammenarbeit, die die Kita mit dem Naturpark Steigerwald durch die Zertifizierung eingeht.

Das Prädikat „Naturpark-Kita“ ist eine bundesweite Auszeichnung des Verbandes Deutscher Naturparke e.V., das die einzelnen Naturparke entsprechenden Bildungseinrichtungen in ihrem Bereich verleihen können. Die Auszeichnung ist Beginn einer langfristigen Kooperation zwischen dem Naturpark Steigerwald und der Kita. Die Bildungseinrichtung verpflichtet sich dabei, Naturpark-Themen wie Natur und Landschaft, regionale Kultur und Handwerk, Land- und Forstwirtschaft regelmäßig zu behandeln und dabei auch gemeinsame Projekte mit dem Naturpark durchzuführen. Die Kinder lernen so im Alltag, auf Exkursionen und an Projekttagen ihre Region und den Naturpark Steigerwald noch besser kennen und können eine natürliche Verbundenheit zur eigenen Umgebung aufbauen.

Bei der Umsetzung dieser Kooperation werden auch die Ranger eine wichtige Rolle spielen, die seit letztem Jahr für den Naturpark Steigerwald tätig sind. Sie haben in enger Zusammenarbeit mit der Leitung der Kita den Auszeichnungsprozess betreut und werden auch die weitere Zusammenarbeit zwischen dem Naturpark und der Einrichtung begleiten und Ansprechpartner für die Erzieherinnen sein. Im Herbst vergangenen Jahres fand bereits ein gemeinsamer „Naturerlebnistag“ mit Naturpark-Rangerin Verena Kritikos statt.

Das Team des Naturparks Steigerwald freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Kita Greuther Wichtel, denn gerade der Kontakt und die Wissensvermittlung an junge Menschen spielt eine wichtige Rolle, um das Bewusstsein für schützenswerte Natur in der Region nachhaltig zu stärken.

Die Auszeichnung „Naturpark-Kita“ wird für die Dauer von fünf Jahren verliehen. Danach wird überprüft, ob die Kriterien weiter erfüllt werden und die Zertifizierung verlängert wird.