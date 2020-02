Randalierer auf Schulsportanlage in Mainleus – Die Kulmbacher Polizei ermittelt

Randalierer in der Schulsportanlage

Mainleus: Am Dienstag in der Früh wurde von dem Hausmeister der Mainleuser Schule festgestellt, dass eine Türe zum Toilettenhäuschen am Schulsportgelände aufgebrochen wurde. Der oder die Täter traten die Türe ein. Anschließend randalierten sie in der Toilette. Dabei zerbrachen sie auch einen Seifenspender. Der Schaden an der Türe wird auf ca. 300.- Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizeiinspektion Kulmbach unter der Tel. 09221/6090.