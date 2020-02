CSU Dormitz: Bürgermeisterkandidat Christoph Schmitt klärt über Wahlrecht auf

Die CSU Dormitz informiert: „Das Kommunalwahlrecht: Panaschieren – Kumulieren“

„Wie wähle ich richtig“; ein Vortrag (nicht nur) für Erstwähler

am Donnerstag, den 13. Februar 2020

um 20.00 Uhr im Gasthaus „Grüner Baum“

Warum zur Wahl gehen???

Nahezu 200 junge Bürgerinnen und Bürger können in unserer Gemeinde erstmals ihre Stimme bei den Kommunalwahlen abgeben. Sie werden damit wesentlich mitentscheiden, wer Bürgermeister oder Landrat wird, bzw. wer in den Gemeinderat und in den Kreistag kommt. Das ist ein ziemlich guter Grund, entweder per Briefwahl oder am 15.3.2020 bei der Wahl mitzumachen. Im Gegensatz zu den anderen Wahlen, haben die Wähler die Möglichkeit zu kumulieren und panaschieren. Wenn Ihnen diese Begriffe noch nichts sagen nutzen Sie die Möglichkeit, dieses spezielle Wahlverfahren und unsere Kandidaten am Infoabend kennen zu lernen.

Wir freuen uns auf eine rege Diskussion.

Ihr Bürgermeisterkandidat,

Christoph Schmitt