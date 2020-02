Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 06.02.2020

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfallfluchten

Stöckach. Am Mittwoch, zwischen 05.30 Uhr und 15.00 Uhr, wurde ein in der St.-Ägidius-Straße geparkter dunkelgrauer 1er BMW angefahren und die linke Fahrzeugfront im Bereich der Stoßstange und des Kotflügels beschädigt. Obwohl ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000,– Euro entstanden ist, fuhr der Verursacher weiter. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Ebermannstadt, Tel. 09194/7388-0, in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

FORCHHEIM. Am Mittwochnachmittag befuhr eine 71-Jährige mit ihrem Fahrrad den Flurbereinigungsweg entlang des Main-Donau-Kanals. Aus Unachtsamkeit stürzte sie alleinbeteiligt und zog sich hierbei Schmerzen im rechten Knie zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

EGGOLSHEIM. Beim Linksabbiegen übersah ein 83-jähriger Opel-Fahrer am Mittwochnachmittag eine von der Staatsstraße 2260 aus Richtung Buttenheim kommenden 43-jährigen Opel-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 6.000,– Euro, verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Diebstähle

FORCHHEIM. In der Zeit von 01.12.2019 bis 04.02.2020 entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem unversperrten Gemeinschaftskeller eines Anwesens in der Fritz-Hoffmann-Straße ein Damenrad. Das silberne Fahrrad der Marke „Peugeot“ mit türkis-farbener Klingel am Lenker hatte noch einen Wert von ca. 100,– Euro.

FORCHHEIM. Einen weiteren Fahrraddiebstahl gab es in der Bamberger Straße zwischen Dienstagabend und Mittwoch, ca. 08:00 Uhr. Das weiß-rote Damenrad mit einem schwarzen Fahrradkorb hatte einen Zeitwert von etwa 400,– Euro.

FORCHHEIM. Bereits in der Zeit von 20.01.20 bis Montag, 03.02.20 wurden von einer Baustelle im John-F.-Kennedy-Ring von einer Baustelle Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 900,– Euro entwendet.

Hinweise werden jeweils von der Polizeiinspektion Forchheim unter der Rufnummer 09191/7090-0 entgegengenommen.

Sonstiges

FORCHHEIM. In der Zeit von Dienstag, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 09:00 Uhr wurde in der Kersbacher Straße die Fassade eines Friseurladens von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Es wurde ein Schaden von 100,– Euro verursacht, indem Eier gegen das Mauerwerk geworfen wurden. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.

FORCHHEIM. Einen Sachschaden von ca. 200,– Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter an einem Pkw in der Krankenhausstraße. An dem weißen Opel, der im Unterschoss des Parkhauses geparkt war, wurde hierbei die Heckscheibe beschädigt. Wer in diesem Bereich Beobachtungen machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Fahrrad ausgetauscht

BAMBERG. Am Samstag, 01.02.2020, zwischen 3:00 Uhr und 3:30 Uhr entwendete ein Unbekannter ein in der Magazinstraße abgestelltes grün/schwarzes Mountainbike der Marke Ghost im Wert von ca. 300 Euro. Der Geschädigte schob gegen 3:00 Uhr sein Fahrrad nach Hause und wurde von einem anderen Mann, der ebenfalls sein altes Fahrrad schob in ein Gespräch verwickelt. Zu Hause angekommen lehnte der Geschädigte sein Fahrrad vor sein Wohnhaus. Am nächsten Tag musste er feststellen, dass der Unbekannte wohl sein altes Fahrrad gegen das Mountainbike ausgetauscht hat.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Ford beschädigt

BAMBERG. In der Zeit zwischen Freitag, 31.01.2020, und Mittwoch, 05.02.2020, wurde ein in der Reußstraße abgestellter grauer Ford KA an der Beifahrertür beschädigt. Durch den Kratzer und der Delle entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die Polizei Bamberg sucht nach Personen, die zum Tatzeitpunkt etwas beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Beim Wenden hat es gekracht

BAMBERG. Am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr wollte ein 33-Jähriger mit seinem Hyundai in der Gundelsheimer Straße wenden und touchierte dabei einen ihm entgegenkommenden Dacia. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Falsche Ausweise und illegaler Aufenthalt

A 73 / Bamberg Drei Insassen eines italienischen Kleintransporters wurden am Mittwochabend durch Schleierfahnder der Autobahnpolizei an der AS Bamberg-Süd kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um moldauische Staatsbürger handelt, die unter Nutzung falscher rumänischer Ausweise als Bauarbeiter auf einer Baustelle in Bamberg beschäftigt sind und sich unberechtigt in Deutschland aufhalten.

Die drei Männer im Alter von 21, 29 und 32 Jahren wurden festgenommen und werden wegen Urkundenfälschung und illegalem Aufenthalt angezeigt.

Beim Ausscheren nicht aufgepasst

A 70 / Eltmann Kurz nachdem er am Mittwochabend an der AS Eltmann in Richtung Bamberg auf die Hauptfahrbahn eingefahren war, wechselte der 50-Jährige Fahrer eines Ford vom rechten auf den linken Fahrstreifen um einen vorausfahrenden Pkw zu überholen. Dabei übersah er einen dort mit höherer Geschwindigkeit herannahenden Mercedes, dessen 32-Jähriger Fahrer ein Auffahren auf das Heck des Ford nicht mehr verhindern konnte. Durch den Anstoß wurde der 50-Jährige leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an beiden Pkw, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden, summiert sich auf rund 15000 Euro

Fahnder schauten genau hin

A 70 / Hallstadt Bei der Kontrolle eines polnischen Kleintransporters an der AS Hallstadt durch Schleierfahnder der Autobahnpolizei wurde am Mittwochnachmittag festgestellt, dass die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs nicht mit den vorgelegten Fahrzeugpapieren überein stimmte. Es stellte sich heraus, dass der 56-Jährige Fahrer die Papiere und das Kennzeichen eines anderen baugleichen Fahrzeugs nutzte, um den Klein-Lkw nach dem Kauf zu einer Reparaturwerkstatt zu überführen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Fahrzeug sichergestellt. Er wird nun wegen Urkundenfälschung, Pflichtversicherung- und Steuervergehen und Fahren ohne Zulassung angezeigt.

Polizeiinspektion Kulmbach

Außenspiegel beschädigt

KULMBACH. Am 04.02.2020, zwischen 16:50 Uhr und 18:50 Uhr, wurde in der Thurnauer Straße ein geparkter Pkw, VW / Golf, durch Unbekannt beschädigt. Der Pkw parkte im Unfallzeitraum am rechten Fahrbahnrand bergaufwärts kurz vor der Einmündung zur Breslauer Straße. Es ist davon auszugehen, dass der unbekannte Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den Außenspiegel (Fahrerseite) des VW touchiert hatte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unverrichteter Dinge. Die Schadenshöhe am VW Golf beläuft sich auf ca. 200,- €. Hinweise zum Unfall oder zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Kulmbach entgegen. Rufnummer: 09221/6090.

Graffiti-Sprayer ermittelt

KULMBACH. Zwei Kinder beschmierten das Parkhaus Basteigasse mit roten und blauen Schriftzügen und konnten anschließend ermittelt werden.

Am Mittwochabend, gegen 18:00 Uhr besprühte eine 11- Jährige und ein 13-Jähriger das Parkhaus in der Basteigasse in Kulmbach auf mehreren Ebenen sowie den Aufzug mit rotem und blauem Graffiti. Schlecht für die jugendlichen Künstler war allerdings, dass sie dabei von der Videoüberwachung des Parkhauses erfasst werden konnten. Bei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter überführt werden. Bei der anschließenden Befragung konnten ihnen noch weitere Schmierereien zugeordnet werden. Die beiden Kinder beschmierten noch die Außenwand des Parkhauses Basteigasse und den Treppenabgang der Stadthalle zur Tiefgarage mit blauer und roter Farbe.