„Liberale Premiere“ in Burgebrach

Erstmals tritt in der Gemeinde Burgebrach eine Liste der Freien Demokraten an. Ortsvorsitzender Horst freut sich: „Die Freien Demokraten sind damit die liberale und bürgerliche Alternative für Burgebrach und alle Ortsteile.“

Vor drei Jahren hat sich der Ortsverband der Freien Demokraten gegründet. Seit einem Jahr ist Alfred Horst aus Unterneuses Ortsvorsitzender und hat seit dem Mitglieder in der Gemeinde dazu gewonnen. Die Liberalen setzen sich vor Ort ein für ein wirklich digitales Rathaus, bessere Bedingungen für Plegebedürftige und Pflegekräfte sowie einen Politikwechsel in der Landwirtschaft. Die Liberalen möchten die Förderung des Tourismus verstärken und haben den Natur- und Klimaschutz mit im Programm. Auch die Förderung des Wohnungsbau in den Ortsteilen liegt dem FDP Ortsverband am Herzen.

Im Januar 2020 konnte nun erfolgreich eine Gemeinderatsliste aufgestellt werden mit dem 63jährigen Steuerberater Peter Pfister an der Spitze. Pfister ist durch seinen Beruf und seine vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten ein ausgezeichneter Finanzexperte. Ihm folgt auf Platz 2 der 67jährige Ortsvorsitzende Alfred Horst aus Unterneuses. Der langjährige Außendienstmitarbeiter im Ruhestand Horst kennt viele Unternehmer und Unternehmen sowie das Ehrenamt u.a. bei der Burgebracher Tagel sehr gut. Danach kandidieren drei Frauen beginnend mit FDP-Vorstandsmitglied Edith Beier-Schmidt. Die examinierte Krankenschwester und ehemalige Pflegedienstleitung setzt sich für eine gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen in der Gemeinde ein. Die Burgebracherin ist auch aktiv insbesondere für Frauen, denen es aus unterschiedlichsten Gründen finanziell nicht so gut geht. Platz 4 nimmt die 25jährige studierte Landwirtin Christiane Metzner ein, Expertin für die aktuell berechtigten Sorgen und Forderungen der Landwirtschaft. Auf Platz 5 steht die ausgebildete Erzieherin Ursula Horst aus Unterneuses. Sie ist in ihrem Beruf noch heute ehrenamtlich aktiv und auch durch Kinder und Enkel am Puls der Zeit.

FDP-Kreisrat und Spitzenkandidat Dr. Liebhard Löffler und FDP Kreisvorsitzender Jobst Giehler zeigten sich sehr erfreut über den wachsenden Ortsverband und lobten den starken Anteil an Frauen auf der Liste.

Auf der FDP-Kreistagsliste haben alle aktiven Burgebracher Freien Demokraten einen Platz gefunden. Angeführt werden sie von Edith Beier-Schmidt, die sich auch auf der Kreistagsliste den bemerkenswerten Platz 3 erkämpft hat.