Aktionstag „Die Müllmonster sind los!“ in der Umweltstation Liasgrube in Unterstürmig

Die Abschlussveranstaltung des Projekts „Planet PlastikFantastik“ zum Thema nachhaltiger Konsum fand im Rathaus Eggolsheim statt

„Weg mit Plastik!“ schallte es aus über 60 Kinderkehlen in der Kulturscheune im Rathaus Eggolsheim. Drei Klassen der Grundschule Eggolsheim nahmen gemeinsam mit ihren Lehrern an der Abschlussveranstaltung des Projekts „Planet Plastik Fantastik“ zum Thema nachhaltiger Konsum teil.

Anknüpfend an die erfolgreichen Projekte der letzten beiden Jahre zum Thema Energie und Klimaschutz sowie nachhaltiger Konsum für Kinder und Jugendliche hat der Markt Eggolsheim in Kooperation mit der Umweltstation Lias-Grube erneut ein Schlüsselthema der Bildung für nachhaltige Entwicklung aufgegriffen, um damit die Beteiligung von Kindern an kommunalen Prozessen noch stärker intensivieren. Alle Klassenstufen der markteigenen Grund- und Mittelschule, die Kindertagesstätten der Marktgemeinde und die Fachoberschule mit angegliederter Berufsfachschule hatten die Möglichkeit an einem kostenfreien, 4-stündigen Projektvormittag zum Thema Abfall und Plastik teilzunehmen. Durch die Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und der Marktgemeinde Eggolsheim wurde es der Umweltstation Lias-Grube möglich, das Projekt mit den Klassen und Gruppen kostenfrei durchführen zu können.

Beim Projekt „Planet PlastikFantastik“ hat sich alles um die Themen Abfall und Plastik gedreht. Die Kinder sind der Frage nachgegangen, wie man Abfall vermeiden oder reduzieren kann. Und ob die Dinge, die wir nicht mehr brauchen, wirklich wertlos sind oder nicht vielleicht doch aus wertvollen Rohstoffen bestehen, die man auch gut weiter verwenden oder idealerweise einsparen kann. Aus der ganzen Menge an Abfall wurde Plastik herausgepickt und genauer unter die Lupe genommen. Die Kinder haben untersucht, welche Auswirkungen Plastik auf Mensch und Natur hat und wie so viel Plastikmüll ins Meer kommt. Sie haben auf spielerische Art und Weise erfahren, dass es gute Möglichkeiten gibt, um Plastik zu ersetzen und dass jeder Einzelne viel dazu beitragen kann, die Müllberge verschwinden zu lassen.

Am Aktionstag ging es einen Schritt weiter und Eggolsheim wurde genau unter die Lupe genommen. Die Kinder haben untersucht, wie es in Eggolsheim in Bezug auf Abfall und Plastik aussieht und Ideen und Anregungen gesammelt, wie es zukünftig weitergehen kann. In Kleingruppen bearbeiteten die Schüler die Themenbereiche Schule, Freizeit, Familie und Freunde, Handel und Gewerbe, Gemeinde und Plastik weltweit. Verschiedene Moderatoren, u.a. auch der Bürgermeister Claus Schwarzmann persönlich, schrieben die Gedanken der Kinder auf und präsentierten sie allen Teilnehmenden.

Damit dieser Tag nicht in Vergessenheit gerät und alle anderen Schüler auf die Plastik-Problematik aufmerksam werden, haben die Kinder gemeinsam ein tolles Kunstwerk aus Schraubverschlüssen und Flaschenböden gebastelt, das in der Schule aufgehängt wird.

In der anschließenden Podiumsdiskussion stellten sich der Bürgermeister von Eggolsheim, Claus Schwarzmann, und der Direktor der Schule, M.A. Alexander Pfister, den Fragen der Schüler.

Fazit: Eggolsheim hat schlaue und gewitzte Kinder, die sich gerne aktiv ins Gemeindeleben einbringen. Von nun an werden sie allen Erwachsenen und Verantwortlichen in Bezug auf Nachhaltigkeit genau auf die Finger schauen und überprüfen, ob ihre Anregungen umgesetzt werden.