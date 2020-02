ÖDP-Europaabgeordneter Prof. Dr. Klaus Buchner informiert in Bamberg über „Mobilfunk und 5G“

Am Samstag, den 15. Februar 2020 um 19.00 Uhr hält der Europaabgeordnete der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP), Prof. Dr. Klaus Buchner, in der Lounge der Brose-Arena in Bamberg in der Forchheimer Str. 15 einen Vortrag zum Thema „Mobilfunk & Co. – aber gesundheitsverträglich! – Elektrosmog und 5G können schädlich sein“. Der Münchner kommt auf Einladung des ÖDP-Kreisverbandes Bamberg. Im Anschluss an den Vortrag kann das Publikum Fragen an den Referenten stellen. Der Eintritt ist frei.

Professor Dr. Buchner ist Physiker und durch seinen Beruf und die Tätigkeit im EUParlament ein ausgewiesener Kenner der Materie. Was vor einigen Jahren nur als Gerücht die Runde machte, wird nun endlich immer ernster genommen. Die viel zu starke Mobilfunkstrahlung in unserem Land kann uns krank machen und schädigt Tiere und Pflanzen. Es handelt sich dabei nicht nur um bloße Vermutungen, sondern mittlerweile um harte Fakten, wie Prof. Dr. Buchner in seinem Vortrag anschaulich belegt.

Der Referent ist kein Feind von Technik und Mobiltelefonen. Er stellt Maßnahmen vor, wie durch eine bessere Verteilung der Funkanlagen und geschickte technische Konzepte die Strahlung auf einen Bruchteil reduziert werden kann. Auch möchte er aufzeigen, was jeder konkret tun kann, um selbst die Strahlung für sich zu reduzieren. „Die rückständige Technologie und die heutige völlig überhöhte Strahlung können wir uns nicht mehr leisten. In anderen Ländern wird schon längst auf die niedrigstrahlende moderne Mobilfunktechnik umgestellt“, so Prof. Dr. Buchner.

Es wird um Beachtung der Raumänderung gebeten. Wegen eines Wasserschadens kann der Vortrag nicht im Grünen Saal am Schillerplatz stattfinden, sondern wurde in die Lounge der Brose-Arena verlegt.