Wilde Verfolgungsjagd dreier Bamberger im Landkreis Kulmbach – Filmreife Verfolgungsjagd der Polizei

WIRSBERG, LKR. KULMBACH. Ihr Heil in der Flucht suchten am Sonntagvormittag drei Männer aus dem Landkreis Bamberg, die mit entwendeten Fahrzeugkennzeichen auf der Autobahn A70 unterwegs waren. Mit ihrem Geländewagen flüchteten sie auch über Waldwege und gefährdeten dabei Fußgänger. In Wirsberg endete die Verfolgungsfahrt. Die Polizei Stadtsteinach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 9 Uhr geriet der weiße Kia auf der A70 ins Visier der Polizisten. Bei einer Überprüfung der Kennzeichen stellten die Beamten fest, dass diese wegen Diebstahls zur Sachfahndung ausgeschrieben waren. Allerdings beschleunigte der Fahrer beim Anblick des Polizeifahrzeugs sofort Richtung Autobahndreieck Bayreuth/Kulmbach. Dort fuhr er auf die A9 und passierte die Anschlussstelle Himmelkron mit hoher Geschwindigkeit und riskanten Fahrmanövern. Den Streifenfahrzeugen mehrerer beteiligter Polizeidienststellen aus dem Raum Bayreuth und Hof gelang es jedoch, den Geländewagen nicht aus den Augen zu verlieren. An der Anschlussstelle Marktschorgast verließ das Fahrzeug die Autobahn und bog auf einen Waldweg in Richtung des Ortsteils Grundmühle ab. Zahlreiche Fußgänger mussten sich auf der Strecke durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Auf Höhe des Waldschwimmbads Wirsberg gab es dann kein Durchkommen mehr für den Kia. Mehrere Polizeifahrzeuge versperrten die Durchfahrt. Die Polizisten nahmen zwei Fahrzeuginsassen im Alter von 29 und 38 Jahren fest und stellten den weißen Kia sicher. Ein 40-jähriger flüchtete zunächst zu Fuß in den angrenzenden Wald. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, auch mit einem Polizeihubschrauber, führten gegen 10 Uhr auch zu dessen Festnahme. Die drei Männer müssen sich nun wegen diverser Delikte verantworten, unter anderem steht der Verdacht des Kennzeichendiebstahls sowie der Urkundenfälschung im Raum. Weitere Delikte prüfen die ermittelnden Dienststellen. In der Nähe des Waldschwimmbades fuhr der Kia gegen einen Stromverteilerkasten. Hierbei kam es zu einem Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Zeugen der Verfolgungsfahrt und Personen, die insbesondere auf der Strecke von Marktschorgast über die Grundmühle bis Wirsberg gefährdet wurden, melden sich bitte bei der Polizei Stadtsteinach unter der Tel.-Nr. 09225/96300-0.