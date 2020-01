„Christliche Wählerliste“ nominiert Martin Fischer als Bürgermeisterkandidat für Frensdorf

Pressemitteilung der CWL – Interview mit Martin Fischer

Unser Bürgermeisterkandidat stellt sich vor:

Name: Martin Fischer

Titel: Doktor der Philosophie (Germanistik/Ältere deutsche Literaturwissenschaft)

Beruf: Akademischer Rat

Alter: 39

Familienstand: verheiratet

Wohnort: Birkach

Ehrenamt: 1. Vorsitzender des Kath. Kirchenbauvereins Birkach; 1. Vorsitzender des Pfarrgemeinderats der Kuratie Mariä Heimsuchung Vorra; Ersatzdelegierter im Diözesanrat der Katholiken des Erzbistums Bamberg

Was hat die CWL bewogen, bei der Bürgermeisterwahl in 2020 mit einem eigenen Kandidaten anzutreten?

Die CWL möchte gemeinsam für Euch etwas bewegen. Und da ich schon 2018 von Bürgern, u.a. direkt aus Frensdorf, angesprochen wurde, ich solle kandidieren, haben wir uns im Team dazu entschlossen, das erste Mal einen Kandidaten für das Amt des Ersten Bürgermeisters zu nominieren.

Was hat Dich dazu bewogen, Deinen Hut in den Ring zu werfen?

Ich möchte für meine Heimatgemeinde, für meine Mitbürgerinnen und Mitbürger Verantwortung übernehmen. Ich möchte gemeinsam mit Euch und Ihnen allen unsere Gemeinde gestalten. Ich bin der richtige Bürgermeister für Frensdorf, weil ich strukturiert und zielgerichtet arbeite, mich schnell in neue Sachverhalte einarbeite und stets ein offenes Ohr für die Belange meiner Mitmenschen habe.

Der amtierende Bürgermeister Jakobus Kötzner wird ja auf jeden Fall wieder antreten. Also geht es für Dich auch darum zu kommunizieren, was ein Martin Fischer in Zukunft besser und anders machen möchte. Was wäre das?

Ich strebe eine transparente, offene Kommunikation auf Augenhöhe an. Ich möchte meine Mitbürgerinnen und Mitbürger stärker in die politischen Entscheidungsprozesse miteinbinden, um unterschiedliche Kräfte und Talente in der Gemeinde bündeln zu können. Ich möchte auch auf die Stimme unserer Jugendlichen hören, die gute Ideen haben, aber meistens nicht gehört werden.

Gibt es schon Grundpositionen/Ziele, die sich im Wahlprogramm des CWL Bürgermeisterkandidaten niederschlagen werden?

Am dringlichsten möchte ich die Sanierung und Modernisierung der Kläranlage in Frensdorf vorantreiben. In diesem Kontext muss auch eine tragfähige Zukunftslösung gemeinsam mit der Nachbargemeinde Pommersfelden für die Entwässerung des Bereiches Frensdorf Süd getroffen werden.

Wichtig für die Zukunft unserer Gemeinde ist ebenfalls ein Ausbau des ÖPNV, um allen Altersgruppen eine klimafreundliche umfassende Mobilität zu gewährleisten. Dafür strebe ich den Dialog mit den Nachbargemeinden und dem Landkreis an, denn eine nachhaltige Lösung kann nur gemeinsam gefunden werden.

Grundsätzlich möchte ich zur Unterstützung und Förderung eine Anlaufstelle für das Ehrenamt im Rathaus schaffen, weil das Ehrenamt die Basis des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft ist.

Wie waren bislang die Reaktionen auf Deine Kandidatur?

Ich habe bislang durchweg positive Rückmeldungen bekommen, was mich sehr freut, weil es mir zeigt, dass mir meine Mitbürgerinnen und Mitbürger dieses wichtige Amt zutrauen.

Gibt es weitere Wählerlisten/Gruppierungen, die Deine Bürgermeisterkandidatur begrüßen und unterstützen?

Ich werde von der gemeinsamen Liste CSU/FWG unterstützt. Natürlich würde ich mich freuen, wenn sich noch die eine oder andere Liste/Gruppierung für mich ausspräche.

Welche Wahlkampfveranstaltungen gab es bisher von der CWL?

Wir hatten zum Jahresauftakt eine sehr gut besuchte Infoveranstaltung, die am 08. Januar 2020 in Abtsdorf stattfand.

Wann wirst Du Deine nächste Wahlkampfveranstaltung durchführen?

Die Mitbürgerinnen und Mitbürger können sich zum Beispiel am 07. Februar 2020 in Reundorf ein Bild von mir machen. Dort darf ich bei der Veranstaltung der CSU/FWG auftreten.

Wir danken Dir für das Interview und wünschen viel Erfolg bei der Kommunalwahlam 15. März.