„Grünes Speed-Dating“ in Bamberg

Wer sich auf die Kommunalwahl mit der riesigen Auswahl aus Hunderten von Kandidat*innen gut vorbereiten will, hat am Freitag, 14. Februar 2020, eine sehr effektive Möglichkeit: GRÜNES BAMBERG lädt zum Speed-Dating ein. In Runden von 10 Minuten kann man in Gruppengesprächen mit jeweils zwei Kandidat*innen diese näher kennenlernen und ihnen Fragen stellen. Das Speed-Dating findet im Café Esspress, Austraße 33, statt. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr kann man jederzeit vorbeikommen und sich in die nächste Tischrunde einreihen. Neben dem OB-Kandidaten Jonas Glüsenkamp nehmen über 20 grüne Kandidat*innen teil.