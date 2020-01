Gräfenberg: Turmuhrensammler Georg Rammensee im Fernsehen

Vorankündigung:

Zu Besuch beim Turmuhrensammler

Georg Rammensee aus Gräfenberg in „Wir in Bayern“ im BR Fernsehen

Am Freitag, 31. Januar 2020 berichtet das Heimatmagazin „Wir in Bayern“ im BR Fernsehen über den Turmuhrensammler Georg Rammensee aus Gräfenberg. Als Nachfahre einer alten Uhrmacherdynastie aus dem oberfränkischen Gräfenberg hat sich Georg Rammensee dem Sammeln von Turmuhren verschrieben. Dazu gehört auch das Restaurieren und wieder zum Laufen bringen der Uhren. Aus ganz Bayern kommen die 60 Exponate, die zum Teil bis zu 500 Jahre alt sind und allesamt in einem ehemaligen Gerber-Stadl von März bis Herbst von der Öffentlichkeit bestaunt werden können. Das Heimatmagazin hat ihn besucht und sich unter anderem erklären lassen, was das Besondere an der Technik der Uhrwerke und der Geschichten dahinter ist.

Das Heimatmagazin „Wir in Bayern“ sendet von Montag bis Freitag zwischen 16.15 und 17.30 Uhr faszinierende Geschichten aus und über Bayern. Die Moderatoren Andrea Lauterbach, Dominik Pöll, Sabine Sauer und Michael Sporer plaudern im „Wir in Bayern“-Wohnzimmer mit interessanten Studiogästen, bereiten mit Kochprofis leckere Köstlichkeiten zu und präsentieren praktische Servicetipps für alle Bereiche des Alltags.

Nach Ausstrahlung ist der Beitrag unter www.br.de/br-fernsehen/sendungen/wir-in-bayern abrufbar.