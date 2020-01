Themenabend „Plastikfrei praktisch -wie kann das gelingen?“ in Bayreuth

Am Mittwoch, 12. Februar bietet das Evangelische Bildungswerk im ersten Unverpackt-Laden in Bayreuth einen Abend zur praktischen Information über plastikfreies Leben an. Manche, so auch der Vorsatz von Regionalbischöfin Dr. Dorothea Greiner, testen dies in den 7 Wochen der Fastenzeit als eine Möglichkeit von Gutem Leben. Neben der Vorstellung des Ladens und Informationen und praktischen Umsetzungsmöglichkeiten durch Gisela Leinberger vom BUND Pegnitz wird es auch einem Erfahrungsbericht durch die Pfarrerfamilie Gundermann geben, die im letzten Jahr zur Fastenzeit das Plastiksparen testete. Der Abend findet im Unverpackt-Laden, der „Hamsterbacke“, Hohenzollernring 67, Bayreuth statt. So ist auch Zeit, das Konzept dieses so gut wie plastikfreien Ladengeschäfts zu entdecken und miteinander ins Gespräch zu kommen. Weitere Informationen im Evang. Bildungswerk unter Tel. 0921/5 60 68 10 oder unter www.ebw-oberfranken-mitte.de.