Bamberger Stadtverband für Sport empfiehlt Fortbildungsangebot des BLSV

Fortbildungsangebot des Bayerischen Landes-Sportverbandes nutzen

Auf das umfangreiche Fortbildungsangebot des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) macht der Stadtverband für Sport Bamberg aufmerksam. Im Portfolio des BLSV gibt es neben klassische Informationsveranstaltungen auch entsprechende Qualifizierungsangebote. Wolfgang Grader, Vorstandsmitglied des Stadtverbandes: „Durch die Ausbildung zum Übungsleiter und zur Übungsleiterin oder zum Trainer bzw. zur Trainerin können wir sportliche Aktivitäten und gesellschaftliches Engagement wunderbar verbinden. Diese Qualifizierungen bietet der BLSV in zahlreichen Sportarten auf hohem Niveau an. So haben Sportlerinnen und Sportlern nicht nur eine Freude am Sport sondern bekommen auch eine hohe Kompetenz in der Vermittlung. Dadurch bleiben Vereine und Sportarten weiterhin für viele Menschen attraktiv.“ Zu finden sind die Angebote auf der Internetseite des BSLV unter www.blsv-qualinet.de