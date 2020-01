Tipps und Tricks: Verbraucherzentralen veröffentlichen Online-Renditerechner

Aktienmarkt: Auf zum Rendite-Check

Eine wichtige Vorüberlegung, die sich immer beim Vermögensaufbau stellt, lautet: Wieviel vom Ersparten möchte ich relativ sicher und dafür gering verzinst anlegen und wieviel soll renditeorientiert und daher mit mehr Risiko investiert werden? Die Verbraucherzentralen haben einen Renditerechner entwickelt, der Sparern bei ihrer Anlageescheidung hilft.

„Der Renditerechner ermöglicht Verbrauchern, eine bedarfsgerechte Anlagestrategie auf Grundlage historischer Daten zu planen“, erläutert Merten Larisch, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Bayern. „Statt sich auf Werbeaussagen der Finanzinstitute zu verlassen, können Verbraucher sich damit anhand historischer Daten über verschiedene Renditemöglichkeiten informieren. Rendite und Risiko sind zwei Seiten derselben Medaille. Unsere Daten zeigen, wie erfolgreich eine Anlagestrategie mit unterschiedlichen Aktienquoten in der Vergangenheit gewesen wäre und wie stressig diese für den Anleger war“. Den Renditerechner und konkrete Tipps, wie man sein Erspartes am besten anlegt, gibt es unter www.verbraucherzentrale-bayern.de/renditerechner.

So funktioniert das neue Tool

Verbraucher geben in den Rechner einen einmaligen Anlagebetrag oder eine monatliche Sparrate ein, wählen einen Anlagezeitraum und stellen das Mischungsverhältnis zwischen einer Anlage in Festgeld und einer breit gestreuten Anlage in Aktien ein. Im Ergebnis wird dann angezeigt, wie sich das Gesamtvermögen und die reale Rendite in der Vergangenheit über den gewählten Zeitraum entwickelt hätten. Außerdem erhalten Verbraucher noch Informationen über die im Auswertungszeitraum zwischenzeitlich geringsten und höchsten Wertverluste.

Beispielrechnung

Der Rechner zeigt: monatlich über 35 Jahre 100 Euro angelegt, stets zur Hälfte in eher langfristig gebundenes Festgeld und in günstige Aktienfonds ergab im Mittel eine reale Rendite von 3,8 % p.a. Wer stattdessen nur auf langfristiges Festgeld setzte, konnte selbst im besten Fall mit einer Rendite von 3,1 % p.a. kein besseres Ergebnis erzielen als im schlechtesten Fall mittels einer kostengünstigen und diversifizierten Anlage in Aktien.

Datengrundlage

Der Renditerechner wurde auf der Grundlage historischer Daten auf Monatsbasis zwischen dem 31.12.1969 und dem 31.08.2018 erstellt. Endvermögen und Renditen sind real, also inflationsbereinigt.