Segnung der neuen Kita in Drügendorf

Ein Paradies für Kinder öffnet seine Türen und 180 Besucher sind der Einladung zum Segnungsfest gefolgt

Am 24.01.2020 erhielt die neu gebaute Kita in Drügendorf ihre ökumenische Segnung durch Gemeindereferentin Helena Lang und Pfarrer Ulrich Bahr. In etwa 180 Kinder, Eltern, Bürgerinnen und Bürger sowie natürlich auch die zuständigen Architekten Bahl & Bahl, am Bau beteiligte Handwerksfirmen, Vertreterinnen und Vertreter des Marktgemeinderates und der Verwaltung waren gekommen um gemeinsam mit den Kindern des Hauses und deren Erzieherinnen das Segnungsfest feierlich zu begehen.

Vor der Segnung erinnerte Bürgermeister Claus Schwarzmann in seiner Rede an die Anfänge in Drügendorf. 1990 wurde im alten Schulhaus die 1. Drügendorfer Kita eröffnet, auch damals gab es eine Segnung im Winter. Während damals mit 17 Kindergartenkindern begonnen wurde, wird die neue Kita in Drügendorf bis Mitte Mai 2020 von 12 Krippen- und 25 Kindergartenkindern besucht werden. Claus Schwarzmann lobte die herausragende Arbeit der Architektenfamilie Bahl & Bahl, die dank hervorragender Planung, Kostenkontrolle und Bauleitung eine Fertigstellungszeit von Spatenstich bis Einzug von 8 Monaten realisieren konnten. Auch den Beteiligten Handwerksfirmen attestierten er und Herr Bahl saubere, qualitativ hervorragende und schnelle Arbeit. Bürgermeister Schwarzmann bedankte sich zudem bei seinem Marktgemeinderat für gemeinschaftliche und zügige Entscheidungen die ebenfalls zur schnellen Realisierung dieses Projektes beigetragen haben, sowie bei den Beteiligten aus dem Rathaus-Team Stefan Loch, Ivonne Dötzer, Daniel Jere, Bauhof und Gebäudeunterhalt. Mit Rosen dankte Claus Schwarzmann seinen Mitarbeiterinnen in der Kita unter Leitung von Frau Anne Reiners sowie dem Elternbeirat und dessen Vorsitzender Frau Patricia Mathess. Beide Teams haben Umzug und Festgestaltung hervorragend gemeistert. Alle die mit dem Bau zu tun hatten, haben dazu beigetragen, dass in Drügendorf ein Schmuckstück entstanden ist indem sich Kinder, Eltern und Mitarbeiter wohlfühlen können.

Neben dem Dank für den wunderbar gelungenen Neubau galt der Dank von Frau Mathess selbst insbesondere dem dem Kita-Team, welches es Dank vieler gemeinsamer Baustellenbesuche geschafft, den Umzug für die Kinder so einfach wie möglich und angenehm zu gestalten.

Anne Reiners betonte wie sehr sie die neuen, offenen und lichtdurchfluteten Räume liebt, die wunderbare Voraussetzungen schaffen, um nach den Grundsätzen der „Reggio-Pädagogik“ zu arbeiten. Sie bedankte sich für die Unterstützung aller am Bau beteiligten und insbesondere für das von Reiner Schütz beigetragene Kunstwerk des Drügendorfer Waldes.

Die Segnung selbst vollzogen Gemeindereferentin Helena Lang und Pfarrer Bahr zusammen mit den Kindern. Gemeinsam sangen sie „Herein, herein, wir laden alle ein“ und weihten mit den Kindern das Kreuz welches als Geschenk beider Kirchenvertreter an die Einrichtungsleitung übergeben wurde.

Im Anschluss an die Segnung wurden die Gäste durch den Elternbeirat bestens mit Speisen und Getränken in und um das Festzelt herum versorgt. Das Kita-Team bot für die anwesenden Kinder Spielstationen an und für die vielen an der Einrichtung interreiserten Gäste gab es Führungen durch das neue Gebäude.