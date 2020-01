Blick über den Zaun: EILMELDUNG: Das bayerische Gesundheitsministerium informiert – Erster bestätigter Coronavirus-Fall in Bayern

Hier kommt eine Pressemitteilung vom 27.01.2020 aus dem bayerischen Gesundheitsministerium zu einem bestätigen Coronavirus-Fall in Bayern.

Gesundheitsministerin Huml (CSU, Bamberg) lädt für den morgigen Vormittag (Dienstag, 28. Januar) zu einer Pressekonferenz im Münchner Dienstsitz des Ministeriums ein. Die Uhrzeit wird am frühen Dienstagmorgen mitgeteilt.

Die Redaktion des Wiesentboten wird weiter informieren:

28.01.2020: 05:34 Uhr

In Deutschland ist erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern habe sich infiziert, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am späten Montagabend mit. Das Virus kann eine Lungenkrankheit auslösen, an der im Hauptverbreitungsland China bereits Dutzende Menschen gestorben sind – die meisten davon waren ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen.

Der Patient in Bayern befindet sich nach Angaben der „Task Force Infektiologie“ des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) klinisch in einem guten Zustand, wie es in der Mitteilung hieß. „Er wird medizinisch überwacht und ist isoliert.“