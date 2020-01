Klangvolles Benefizkonzert in der Dormitzer Kirche

Das gemeinsame Benefizkonzert des Frauenensembles „TonArt“ und des Männerensembles „Men’s Voices“ am Abend des 24.1.2020 war ein voller Erfolg. Die Kirche war mit über 200 Konzertbesuchern fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Eine Vertreterin der Spendenorganisation „Unter einem Dach“ erläuterte in ihrem kurzen Grußwort, dass die Spenden zur Sanierung der Kirche, u.a. für die Decke verwendet werden. Von dieser ist vor gut zwei Jahren ein etwa 2m2 großes Stück herausgebrochen und zwischen die Bänke der Kirche gefallen. Zum Glück geschah dies während der Nacht, sodaß niemand zu Schaden kam. Seither schützt sichtbar ein Netz die Besucher der Kirche. Ab Februar diesen Jahres starten die umfangreichen Sanierungsarbeiten, welche voraussichtlich über 1,4 Mio. € verschlingen werden. Die Spendeninitiative möchte sich an diesen Kosten zum Erhalt der wunderschönen Dormitzer Kirche beteiligen.

Unter der souveränen Leitung von Udo Reinhart trat TonArt im Wechsel mit den Men’s Voices , einer Gruppierung aus dem MGV Eckenhaid, auf und widmete sich Liedern unter dem Motto „Zwischen Himmel und Erde“. So unternahm TonArt eine Zeitreise beginnend von Weihnachten mit dem a capella vorgetragenen „Hodie, Christus natus est“ und dem als Wiegenlied bekannten „Resonet cum laudibus“ hin zu einem beschwingten Gospel „Joyfully Sing“. Men’s Voices gestalteten ihren ersten a capella Block mit 5 Liedern, zunächst lateinisch „Gaudete“, „Ora Pro Nobis“ und einem 7-stimmigen Ave Maria hin zu zeitgenössisch weltlichem, wie „Das Morgenrot“ und „Engel“ von Ramstein. Der Wechsel zurück zu TonArt bescherte den Zuhörern zunächst aktuellere Popsongs wie „I have a dream“, „Ever in my heart“, „The Rose“ und „Viva la vida“ von Coldplay. Den Schlusspunkt setzte TonArt sehr gefühlvoll und ohne instrumentale Begleitung mit dem schottischen Sommerlied „Wild mountain thyme“. Die Männer beendeten das Konzert mit einem Block aus Traditionals, Stücken wie „Tell Me Why“, „Ride The Chariot“ und „Thank You Dear Lord For Music“ sowie „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Den Abschluss bildete als Barbershopsatz das Stück „Irish Blessing“. Pfarrer Cibura zeigte sich sichtlich ergriffen von der Stimmgewalt der Männer und den wohlklingenden Frauenstimmen und dankte sehr herzlich für das Benefizkonzert und die Spenden.

Insgesamt kam die stolze Summe von 1680 € zusammen, die in die Sanierung der Kirche einfließen wird. Künstler und Veranstalter sind sehr gerührt von dieser großen Spendenbereitschaft und bedanken sich bei allen Spendern für die großzügige Unterstützung.