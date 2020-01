Kinder erfüllen Eschenauer ÜbergangskiTa „Unterm Regenbogen“ mit Leben

Eckental/Eschenau

Kürzlich begrüßte die Erste Bürgermeisterin Ilse Dölle gemeinsam mit der gemeindlichen Bildungsbeauftragten Cornelia Böllet und Bauamtsmitarbeiterin und Projektleiterin Sylvia Robertson-Mayer die blauen Container am Rathaus in Eschenau. Denn nun sind die Kinder termingerecht in die Übergangsgebäude der evangelischen KiTa Unterm Regenbogen eingezogen, während an anderer Stelle der Neubau entsteht.

Plangemäßer Einzug

Plangemäß Anfang 2020 sind nun die Kinder in die neuen Räumlichkeiten mit der Grundfläche der 27 Container von stattlichen ca. 315 m² eingezogen. Eröffnet wurden eine Krippen- und eine Kindergartengruppe, im September 2020 soll planmäßig eine weitere Krippengruppe hinzukommen. Startschuss des Projekts war Mai 2019, bereits im Dezember 2019 war alles fertiggestellt – wir berichteten.

Willkommen mit Vesper – Erste Bürgermeisterin begrüßt Kinder mit KiTa-Team

Als kleinen Willkommensgruß hatte das Gemeindeoberhaupt einen Korb mit leckeren kleinen Brezen vorbeigebracht. Gleichfalls mit dabei war Magdalini Schmauder, Verwaltungsleiterin der KiTas für die evangelischen Kirchen sowie KiTa-Leiterin Heike Rechter mit Team.

Investition in Anlage

Insgesamt beläuft sich die derzeitigen Investitionen des Marktes für diesen Übergangskindergarten, inkl. Miete und Außenspielgeräte, auf ca. 223.500,-€.

Auch außen wird es so richtig schön für die Kinder, denn 1 Kletterturm, 1 Bodentrampolin, 2 Sandkästen und eine freie Fläche laden zum Spielen und Bewegen an der frischen Luft ein.

Die komplette Ausstattung wurde nicht nur in Absprache mit der KiTa-Leitung angeschafft, sondern natürlich entsprechend der Bedarfe angepasst.

Einzelne Plätze noch verfügbar

Aktuell sind hier bis zur Fertigstellung der neuen KiTa im Kindergarten 22 Kinder untergebracht, in der Krippe sind es 20 junge Eckentalerinnen und Eckentaler.

Übrigens: Einzelne Plätze sind sowohl in der Kindergarten- als auch in der Krippengruppe noch verfügbar. Interessierte Familien können sich unter Tel. 09126 2972850 oder 0171 8137984 bei Magdalini Schmauder, Geschäftsführerin der evangelischen Kitas in Eckental und Kalchreuth, informieren, gerne auch per Mail unter kita.erlangen-ost@elkb.de.

Eine Anmeldung kann nur per Online-Anmeldung auf unserer Internetseite erfolgen!