Annette Prechtel und Forchheimer Grüne Liste vor Ort in den Stadtteilen

Oberbürgermeisterkandidatin Annette Prechtel und die Forchheimer Grüne Liste (FGL) laden alle Forchheimerinnen und Forchheimer zu Informationsveranstaltungen in den Stadtteilen ein. „Lernen Sie mich und mein Programm kennen – lassen Sie uns ins Gespräch kommen!“ So lautet das Motto der Abende im Zeitraum zwischen 29. Januar und 19. Februar. Vor Ort werden jeweils auch Stadtratskandidatinnen und -Kandidaten der FGL sein.

Nach einem Überblick über das Programm der OB-Kandidatin und einer kurzen Vorstellung der anwesenden Kandidat*innen soll vor allem Raum für Fragen, Anregungen und Gespräche der Bürger*innen sein.

Die Reihe beginnt am Mittwoch, 29.1., 19 in Reuth (Gasthaus Krone): Es folgen am Dienstag, 4.2., 19 Uhr, Kersbach (Waldgaststätte) und am Sonntag, 9.2., 17 Uhr, Serlbach (Gasthof zu den Linden).

Weitere Termine: Dienstag, 11.2., 19 Uhr, Burk (Gasthof Schweizergrom), Donnerstag, 13. Februar, 19 Uhr, Forchheim-Nord (Gemeindesaal der Christuskirche).

Abschluss der Reihe ist am Dienstag, 18.2., 19 Uhr in der Innenstadt (L’Osteria am Paradeplatz) und am Mittwoch, 19.2., 19 Uhr in Buckenhofen (Sportgaststätte). Alle Termine auch unter www.annetteprechtel.de und www.fgl-forchheim.de .