Kurs in Bindlach: „Fit durch den Winter mit Rücken Qi-Gong und progressiver Muskelentspannung“

Besonders in der kalten Jahreszeit fühlen sich viele müde, schlapp und erschöpft. Der Rücken und die Gelenke sind nicht so beweglich wie in den Sommermonaten und machen Probleme? Dazu kommen noch andere Stressfaktoren. Wie man mit all dem besser umgehen kann, vermittelt Heilpraktiker Klaus Maisel in einem 8wöchigen Kurs ab Donnerstag, 6. Februar.

Er bietet darin lockernde und entspannende Qi-Gong Übungen, sowie Progressive Muskelentspannung und das Erlernen von unterstützenden Akupressur-Punkten. Die weich fließenden und speziell abgestimmten Qi-Gong Übungen können wieder zu mehr Beweglichkeit und Lebensfreude verhelfen. Qi Gong ist auch besonders zur präventiven Gesunderhaltung gut erlern- und anwendbar. Die progressive Muskelrelaktion kann innere Ruhe und Balance zusätzlich unterstützen und zu mehr Resilienz verhelfen. Mittels der Akupressurtechnik gibt es eine weitere Möglichkeit, sich selbst in verschiedensten Lebenssituationen etwas Gutes zu tun. Innerhalb der kurzweiligen eingebauten Theorieblöcke werden stressbedingte Körperreaktionen erklärt und Möglichkeiten zum Gegensteuern an die Hand gegeben.

Eine Anmeldung für den Kurs ist unter Tel. 09208/86 08 oder per Email an HP-Kurse-Maisel@gmx.de erforderlich. Unkostenbeitrag: 90,-. Die Termine finden jeweils von 19.30 – 21 Uhr im Gemeindehaus, Kirchplatz 1, 95463 Bindlach statt. Weitere Informationen unter www.ebw-oberfranken-mitte.de.