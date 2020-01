VHS Bayreuth bietet: Erfolgskurse für Frauen – Beruflicher Wiedereinstieg und Jobwechsel mit 50+

Am Freitag, 31. Januar, von 9 bis 12 Uhr, können Frauen in einem kostenfreien Workshop der Volkshochschule mit Bettina Landes beruflich noch einmal neu starten. Verbindliche Anmeldung sind noch bis Donnerstag, 23. Januar, unter Telefon 0921 50703840, volkshochschule@stadt.bayreuth.de, möglich. Es kann viele Gründe geben, weshalb eine Frau mit 50 oder mehr Lebensjahren wiedereinsteigen oder noch einmal ihre Arbeitsstelle wechseln möchte oder muss. Immerhin haben die meisten berufstätigen Frauen in dieser Lebensphase noch 15 Arbeitsjahre vor sich. Ein Wiedereinstieg oder Stellenwechsel in der zweiten Lebenshälfte ist nicht ungewöhnlich aber für viele eine Herausforderung. An diesem Vormittag erfahren die Teilnehmerinnen, wie dies gelingen kann und worauf sie dabei achten sollten. Es geht um Mut, um berechtigte Bedenken und um Chancen.