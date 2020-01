Landkreis Bamberg: Weiherer Taubenmärkte gehen in die nächste Runde

Weiherer Taubenmärkte gehen 2020 mit neuem guten Zweck in die nächste Runde

Auch heuer geht die Tradition der Weiherer Taubenmärkte weiter. An drei Terminen (jeweils Montag 3.2., 2.3. und 6.4. ab 18 Uhr) werden in geselliger Runde im Brauerei-Gasthof Kundmüller wieder Karten für den guten Zweck verkauft. Ab diesem Jahr wird der Erlös allerdings nicht mehr für die Renovierung der Weiherer Kapelle verwendet, sondern an das „Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt Bamberg“ gespendet.

Die Interessengemeinschaft der Kapelle zwischen Viereth und Weiher hat die Taubenmärkte 2017 zusammen mit den Inhabern der Brauerei Kundmüller, Roland und Oswald Kundmüller, ins Leben gerufen. „Die Idee dafür gab es bei uns schon lange und als die Interessensgemeinschaft mit dem Projekt Kapelle an uns herangetreten ist, waren wir sofort Feuer und Flamme“, erklärt Oswald Kundmüller. Und der Verantwortliche der IG, Andreas Nüsslein, weiter: „Da unser eigentliches Projekt, die Kapelle, abgeschlossen ist, wir aber die Taubenmärkte unbedingt weiterführen wollten, haben wir ein neues, regionales Projekt gesucht. Mit dem Erlös wollen wir nun den Aufbau des Kindeshospizes Sternenzelt unterstützen, was uns sehr am Herzen liegt.“

Karten ziehen für den guten Zweck: Wo einst bei Taubenmärkten im örtlichen Gasthaus wirklich Tauben, Schweine und Co. an den Meistbietenden versteigert wurden, hat sich die Tradition heute eher in Richtung Endprodukt entwickelt. Selbstgebackene Torten, Naschkörbe, hausgemachte Spezialitäten und natürlich Bier stehen für den Gewinner parat. Die Regeln: 36 Karten Fränkisches Blatt werden für je 1 Euro pro Stück an die Gäste verkauft. Sind alle vergeben, zieht eine Glücksfee aus einem neuen Blatt eine Karte. Derjenige, der diese Karte nun im vorherigen Spiel gekauft hat, ist der Gewinner eines genussvollen Preises. Umrahmt von stimmungsvoller Wirtshaus-Live-Musik ist der Taubenmarkt ein Highlight im Veranstaltungskalender. Und der gute Zweck setzt hier das Tüpfelchen auf das i.

Die Taubenmarkt-Termine im Detail:

Montag, 3. Februar, Live-Wirtshausmusik mit dem Duo M&M Montag, 2. März, Live-Wirtshausmusik mit Ingo und Steffi Montag, 6. April, Live-Wirtshausmusik mit dem ROZ-Trio