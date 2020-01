Das Bayreuther Land beeindruckt auf der Grünen Woche in Berlin

Die Region Bayreuth präsentieren und auf die neue Dachmarke Bayreuther Land aufmerksam machen – das war Ziel der gemeinsamen Präsentation von Stadt und Landkreis Bayreuth auf dem Gemeinschaftsstand von Oberfranken Offensiv auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin.

Mit regionalen Köstlichkeiten im Gepäck und spannenden Freizeittipps präsentierte das Regionalmanagement vertreten durch Eva Rundholz und Jana-Lisa Kirsch den Stand der Region Bayreuth.

Landrat Hermann Hübner, seine Stellvertreterin Christa Reinert-Heinz, Vorsitzende des Vereins Bayreuther Land, sowie Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz informierten sich vor Ort über die Vielzahl der regionalen Produkte aus Stadt und Landkreis Bayreuth. Präsentiert wurden Spezialitäten wie Brotaufstriche, Gebäck, Honig und Hochprozentiges.

Begeistert waren die Besucher von dem „Thermalbrot“ der Bäckerei Lang. Diese kulinarische Besonderheit wird mit Wasser aus der Lohengrin Therme gebacken und verbindet so alte Tradition mit einer innovativen und neuen Idee.

Ein kulinarisches Highlight waren die Destillerien der Longhorn Moonshine Reihe aus Altencreußen. Diese fielen nicht nur durch ihr ungewöhnliches Design auf – die Spirituosen und Liköre werden nämlich in Einmachgläsern verkauft – sondern auch durch ihren edlen Geschmack. Der Mythos der Moonshine-Brenner aus den USA wurde durch die Longhorn Distillery in Oberfranken somit wieder zum Leben erweckt.

Zur Abrundung gab es natürlich auch noch etwas Süßes zum Probieren – den mehrfach ausgezeichneten Biohonig des Imkereivereins aus Creußens. Anton Herzing und Maria Herzing ließen es sich nicht nehmen, vor Ort die Besucher mit Ihrem Honig zu verwöhnen.

Der kulturelle Aspekt durfte im Stand der Genussregion nicht fehlen und so beehrte ihre königliche Hoheit Wilhelmine die Ausstellung mit ihrem Besuch und schlug so eine Brücke von der Moderne in die Markgrafenzeit.

Die Besucher aus aller Welt strömten am Wochenende in Massen in die Bayernhalle und staunten nicht schlecht, was die Region Bayreuth alles zu bieten hat.

Weitere Informationen über die neue regionale Dachmarke finden sie auf:

www.bayreutherland.de