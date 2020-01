Schützenverein Tell Heroldsbach – Königsproklamation 2020 und Ehrungen

Am 11. Januar kamen die Schützen des SV Tell Heroldsbach zur alljährlichen Königsproklamation zusammen. Dabei beteiligten sich am Königsschießen 2020 insgesamt 52 Schützen. Den Sparkassenpokal der Jugend sicherte sich wie im Vorjahr Helena Gößwein mit einer Serie von 88,8 Ringen und einem 112,0 Teiler. Anschließend wurden die besten Meisterserien und der beste Glücksschuss ausgezeichnet. Die beste Meisterserie der Jugend schoss Helena Gößwein mit 90,2 Ringen. Bei den Damen konnte sich Ana-Maria Thomas mit einer Meisterserie von 98,8 Ringen durchsetzen und bei den Herren gewann Alfred Rösch mit 99,8 Ringen. Den besten Glücksschuss erzielte ebenso Alfred Rösch mit einem herausragendem 1,0 Teiler. Dies war der beste Schuss, der bisher auf unsere neue Schießanlage seit 2016 abgegeben wurde.

Schließlich kam es mit der Königsproklamation zum Höhepunkt des Abends. Neuer Jugendkönig 2020 ist mit einem 224,8 Teiler Maximilian Lang. Jugendvizekönigin wurde mit einem 428,0 Teiler Helena Gößwein. Den Titel der Schützenkönigin sicherte sich mit einem 231,8 Teiler Andrea Güthlein vor Ana-Maria Thomas mit einem 340,6 Teiler. Der neue Schützenkönig 2020 heißt Jürgen Thomas, der sich mit einem hervorragenden 30,6 Teiler durchsetzen konnte. Vizekönig ist mit einem 116,2 Teiler Michael Münker.

Ehrungen

Im Rahmen der Königsproklamation des SV Tell Heroldsbach am 11. Januar 2020 führte der 1. Gauschützenmeister Hans-Joachim Hiller Ehrungen für verdiente Funktionäre durch. Hierbei wurde der Kassier Reinhard Lindenberger mit dem Ehrenzeichen in Gold des BSSB Oberfranken ausgezeichnet. Er ist seit 2008 Kassier des Schützenvereins und kümmert sich seitdem vorbildlich um die Finanzen des Vereins. Zudem koordinierte er im Rahmen der Schützenhausrenovierung in den Jahren 2016 – 2017 sämtliche Förderanträge alleine, sodass der Schützenverein finanziell weiterhin in einer sehr guten Verfassung ist.

Des Weiteren zeichnete der 1. Gauschützenmeister den 1. Schützenmeister Moritz Mühlmann und den 2. Schützenmeister Felix Mühlmann mit dem Ehrenzeichen in Silber des BSSB Oberfranken für ihr ehrenamtliches Engagement im Schützensport aus. Die beiden Schützenmeister übernahmen ihr Amt 2017 im Alter von 21 bzw. 23 Jahren und sind damit die jüngsten Schützenmeister im Bezirk Oberfranken.