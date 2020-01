CWL schickt Martin Fischer aus Birkach ins Rennen um den Bürgermeistersessel in Frensdorf und schreibt Geschichte

Die Christliche Wählerliste Abtsdorf, Birkach, Hundshof, Vorra (CWL) hat bereits am 28. November 2019 ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat nominiert. Zum ersten Mal hat diese Wählerliste mit Dr. Martin Fischer (Birkach) einen eigenen Bürgermeister-Kandidaten für das Amt des Ersten Bürgermeisters der Gemeinde Frensdorf nominiert.

Im Rahmen der ersten Wahlinformationsveranstaltung am 08. Januar 2020 erinnerten die Gemeinderäte Martin Fischer und Manfred Drescher an wichtige Projekte, die im Rahmen der letzten Legislaturperiode umgesetzt wurden: Generalsanierung der Schule Frensdorf, Errichtung eines Waldkindergartens unter Trägerschaft der Johanniter in Schlüsselau, Schaffung des Baugebietes Vorra Ahornweg, Weichenstellung für den Anbau der Feuerwehrhauses Birkach. Im Anschluss daran stellte Martin Fischer die Ziele der CWL und seine Ziele als Bürgermeister-Kandidat vor. Unter anderem möchte er sich für den Ausbau des ÖPNV in der interkommunalen Zusammenarbeit, die Sicherung und den Ausbau der Nahversorgung und der Schaffung unternehmerfreundlicher Strukturen stark machen. Da in den kommenden Jahren größere Investitionen auf die Gemeinde zukommen, ist die Stärkung und der Ausbau im Bereich des Gewerbes von enormer Bedeutung.

Darüber hinaus möchte Fischer einen festen Ansprechpartner für das Ehrenamt im Frensdorfer Rathaus implementieren. Als weiterer Punkt steht die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger auf seiner Agenda; so könnten diese über Umfragen an der politischen Arbeit beteiligt werden. Zuletzt sprach er sich für ein konsensuales Miteinander im künftigen Gemeinderat aus. Zur ersten Wahlinformationsveranstaltung in der Gastwirtschaft Beck in Abtsdorf konnte Martin Fischer neben den Kandidatinnen und Kandidaten, zahlreiche Bürgerinnen und Bürger und einen Ehrengast begrüßen. Diesem Abend werden weitere Abende folgen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern über die Belange der vier Gemeindeteile Abtsdorf, Birkach, Hundshof und Vorra sowie der gesamten Gemeinde Frensdorf mit ihren 14 Gemeindeteilen zu sprechen und sich auszutauschen.

Als großes Ziel gaben die Mitglieder der Liste aus, neben Martin Fischer als Bürgermeister, Anja Sauer sowie Peter Nickol als Gemeinderat zu stellen.

So sieht die Liste aus: