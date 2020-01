Bambergs OB Andreas Starke setzt sich für Telekom-Mitarbeiter ein

Beim Gespräch mit Oberbürgermeister Andreas Starke stieß Johannes Wicht von der Kommunikationsgewerkschaft DPV auf offene Ohren. Denn am 5. Januar war aus der Presse zu erfahren, dass die Telekom für dieses Jahr 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abbauen will. Ein maßloser Vorgang den der Gewerkschaftler stark kritisiert.

Wo bleibt der Aufschrei der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Noch am gleichen Tag hat er den Oberbürgermeister angeschrieben und ihm um Unterstützung gebeten. Was bedeutet diese Botschaft aus der Telekomzentrale für die ca. 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Bamberg?

Schon am 14.01. bekam Wicht Antwort von Starke. Er schreibt direkt an den Arbeitgeberverband und an dem Deutschland Chef Dirk Wössner. Dies ist für den Standort Bamberg eine gute Nachricht.