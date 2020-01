Blick über den Zaun: Grandioses Abschlusskonzert in Bad Steben am morgigen Sonntag

Haus Marteau präsentiert am Sonntag, den 19. Januar, ein Klavierkonzert der Extraklasse in Bad Steben. Um 19 Uhr ist der Pianist Gilead Mishory mit seinen Meisterschülern im Großen Kurhaussaal zu Gast. Mit den jungen Musikern arbeitet Mishory im mehrtägigen Meisterkurs an Werken von Scarlatti, Haydn, Beethoven, Chopin und Prokofiev. Eine Auswahl wird dem Publikum im Konzert präsentiert.

Gilead Mishory wurde 1960 in Jerusalem geboren und studierte dort an der Rubin-Akademie. Mit angesehenen Orchestern, renommierten Kammermusikpartnern und ideenreichen Soloprogrammen führt er weltweit Werke aller Stilepochen auf. Dabei legt er einen besonderen Akzent auf die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Seit seinem 1998 uraufgeführten Zyklus „Lider-Togbuch“ weckt er auch mit Eigenkompositionen immer wieder Begeisterung und Zuspruch bei den Musikkritikern.

Der „Klangzauberer“ (FAZ) wurde nach zweijähriger Professur an der Hochschule Detmold-Dortmund im Jahr 2000 an die Hochschule für Musik in Freiburg berufen. Mishory ist international als Klavierpädagoge sehr gefragt. Seit 2005 teilt er sein großes Wissen mit Kursteilnehmern der Internationalen Musikbegegnungsstätte, Haus Marteau. Die Teilnehmer seines Kurses kommen in diesem Jahr aus Deutschland und Japan.

Abschlusskonzert des Meisterkurses für Klavier mit Prof. Gilead Mishory Sonntag, 19. Januar 2020 um 19 Uhr im Großen Kurhaussaal, Badstraße 21, Bad Steben

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 8 Euro an der Abendkasse.