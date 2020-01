„Wahlcheck Kultur“ in Bamberg – Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl 2020

Eine mittlerweile fast schon unüberschaubare Zahl an Gruppierungen und Kandidat*innen treten am 15.03.2020 zur Wahl an. Aber wer steht wofür? Was wollen die einzelnen Kandidat*innen? Der Verein „Kulturquartier Lagarde“ hat sich vorgenommen hier für etwas Klarheit zu sorgen und lädt alle interessierten Bürger und Bürgerinnen zu einer Podiumsdiskussion ein. Themenschwerpunkt des Abends wird das Thema Kultur mit all seinen unterschiedlichen Feldern und Aspekten sein. Kultur ist mehr als schöne Bilder und Musik. Kultur ist auch Gemeinschaft, Bildung, Stadtentwicklung und Soziales. Es erwarten Sie spannende Fragen und Diskussionen mit einem hochkarätig besetzten Podium. Zugesagt haben: Andreas Starke (SPD), Dr. Christian Lange (CSU), Jonas Glüßenkamp (GB), Ursula Redler (BA), Daniela Reinfelder (BUB), Claudia John (FW), Norbert Tscherner (BBB), Martin Pöhner (FDP), Stephan Kettner (BaLi), Hans Günter Brünker (Volt). Die Moderation übernimmt der Journalist Julian Megerle. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 28. Januar 2020 von 19 bis 21 Uhr im Pfarrheim St. Heinrich in der Kloster-Banz-Straße in Bamberg statt.

Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl ist gesorgt. Weitere Informationen finden Sie unter www.kulturquartier-lagarde.de

Facebook-Event: https://www.facebook.com/events/562816114301559/