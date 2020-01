Jan Freicher mit „Vibraphonissimo“ im Jungen Theater in Forchheim

Das Vibraphon ist ein absolutes Sparteninstrument ­ bekannt gemacht wurde es vor allem durch Virtuosen wie Gary Burton, Milt Jackson oder Lionel Hampton. Viele kennen sehr wohl Marimbaphon und Xylophon, das Vibraphon dagegen tritt eher selten in Erscheinung. Bei Vibraphonissimo steht das Instrument jedoch im Fokus und wird an allen Abenden in verschiedenen Kontexten und Stilistiken präsentiert. Ob als Harmoniegeber im Duokontext, in Jazzformationen oder im größeren Ensemblekontext bis hin zum Percussion-Ensemble.

Die polnische Band FOURTH FLOOR existiert seit 2006 und besteht neben dem Vibraphonisten Jan Freicher aus dem Bassisten Marcin Grabowski, dem Pianisten Igor Nowicki und dem mittlerweile in Nürnberg zum Professor berufenen Radek Szarek am Schlagzeug.

Die Vier mehrfach preisgekrönten Musiker begeistern mit akustischem Fusion-Sound, der deutliche lateinamerikanische Züge trägt und optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Außer bekannten Standards in ausgefallenen Arrangements stehen eigene Kompositionen auf dem Programm. Als Absolvent der Jazzabteilung der Musikhochschule Kattowitz und Meisterschüler bei Bill Molenhof (USA) an der Musikhochschule Nürnberg komponiert Jan Freicher neben Jazzwerken auch klassische Kammermusik und Filmmusik. Jan Freicher – Vibrafon

Igor Nowicki – Klavier

Marcin Grabowski – E- Bass

Radek Szarek – Drums