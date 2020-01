Das Zillertal zu Gast in Ebermannstadt

Musik, Stimmung und Tanz, das gibt es nächsten Samstag in der Stadthalle Ebermannstadt. Bereits zum dritten Mal heißt es im Januar: Auf zum Pinzberger Haderlumpen Fest! Die drei Musikanten aus Pinzberg laden in diesem Jahr am 18.01.2020 in die Stadthalle Ebermannstadt ein. Mit dabei sind wieder Marc Pircher mit einem Solo Auftritt und seine Band „Rebellion im Zillertal 90-95“.

Nach den beiden erfolgreichen Jahren zuvor, wird an dem Programm festgehalten. Das Format hat sich bewährt und kommt bei den Zuhörern an. „Es ist in unserer Region einzigartig und deshalb – auch für Gäste von weiter weg – sehr interessant. Die regelmäßig hohe Anzahl an Gästen belegt das“, erklärt Michael der „Haderlumpen“. Seine beiden Kollegen Andreas und Dominik stimmen zu und schwärmen: „Die Stimmung war in den letzten beiden Jahren gewaltig!“

Der Abend steht ganz im Zeichen der Musik. Freunde des Schlagers und der alpenländischen Volksmusik können sich wieder auf ein musikalisches Feuerwerk freuen. ErVolksmusiker Marc Pircher eröffnet um 19:30 Uhr mit seinen Hits wie „Sieben Sünden“ den Abend, anschließend treten die Pinzberger Haderlumpen auf und zum krönenden Abschluss gibt es zwei Stunden die bekannten Hits der Zillertaler Schürzenjäger (z. B. Schürzenjägerzeit, Sierra Madre, Jodelautomat, Zillertaler Hochzeitsmarsch), vorgetragen von der „Rebellion im Zillertal 90-95“. Insgesamt werden die Gäste mit 4 Stunden Live-Musik verwöhnt. Für den kulinarischen Genuss sorgt in diesem Jahr Geier Events aus Fürth mit fränkischen Köstlichkeiten. Keiner soll hungrig oder durstig nach Hause gehen.

Karten für das 3. Pinzberger Haderlumpen Fest am 18.01.20 in der Stadthalle Ebermannstadt sind an der Abendkasse und im Vorverkauf für 25,- € erhältlich bei Ticketshop Kefferstein (Forchheim), UP Sports (Forchheim), Touristinformation Ebermannstadt oder auf www.pinzberger-haderlumpen.de.