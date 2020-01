Naturgemäße Obstbaumpflege – Ein Schnittkurs für Frauen in der Pegnitzer „Villa Kunterbunt“

Wenn man das Beste in einem Menschen wecken will, nähert man sich ihm mit Respekt und berücksichtigt seine Bedürfnisse. Nicht anders sollte der Umgang mit unseren Obstbäumen sein! In diesem Kurs erfahren Sie, wie Sie unter Berücksichtigung gegebener Wachstumsgesetze und bedachter Vorgehensweise Ihre Obstbäume gesund und vital erhalten. Wie so oft im Leben kommt es auf ein gutes Augenmaß und den richtigen Zeitpunkt an. Sie erfahren die Grundlagen des Obstbaumschnittes in der Theorie und können Ihr neues Wissen gleich in der Praxis anwenden.

Referentin: Christine Berner, Streuobstpädagogin

Treffpunkt: Evang. Familienbildungsstätte Villa Kunterbunt in Pegnitz

Termin: Samstag, 25.1. von 9.30–14.00 Uhr

Teilnehmerbeitrag: 32.-€