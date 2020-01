Neuer Rekord beim Elterngeld – wieder mehr als eine Milliarde für die Familien

Das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) in Bayreuth hat im Jahr 2019 erneut Elterngeld in Höhe von deutlich mehr als einer Milliarde Euro ausbezahlt: Bayerns Familien haben von der Landesbehörde im vergangenen Jahr knapp 1,25 Milliarden Euro erhalten. Das ist der höchste Betrag an Elterngeld, mit dem das ZBFS die Familien bisher binnen eines Jahres unterstützt hat.

Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von über 62 Millionen Euro – und annähernd 250 Millionen Euro mehr im ‚Fünf-Jahres-Vergleich‘ zu 2014, fast 490 Millionen Euro mehr im ‚Zehn-Jahres-Vergleich‘. „Noch nie hat die Landesbehörde so viel seit der Einführung des Elterngeldes in einem Jahr ausgezahlt“, erklärt Dr. Norbert Kollmer, Präsident des ZBFS.

Ein Grund für das weitere Anwachsen der bayerischen „Elterngeld-Milliarde“ ist die steigende Zahl an Geburten in Bayern; doch nicht der einzige: „In Bayern nehmen auch immer mehr Väter das Elterngeld in Anspruch“, erläutert Erwin Manger, Vizepräsident und Leiter der Abteilung Familie die Jahresbilanz.

Beim ZBFS sind im vergangenen Jahr fast 195.000 Anträge zum Elterngeld eingegangen. Bayerns Eltern stellen nahezu zwei Drittel dieser Anträge heute online, über 63 Prozent. „Das ZBFS ist mit dieser Quote im Bundesgebiet auf Platz eins“, ergänzt Erwin Manger.

Wo finden Sie den Online-Antrag?

Unter www.elterngeld.bayern.de