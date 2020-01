Kreisjugendring Forchheim lädt zum Vortreffen für den „Tag der Jugend 2020“

Der Kreisjugendring Forchheim lädt alle Vertreter/-innen von Vereinen, Verbänden und Institutionen, die die Jugendarbeit in Stadt und Landkreis Forchheim gestalten, herzlich zum Vortreffen für den diesjährigen „Tag der Jugend“ ein. Dieses findet am Mittwoch, den 29.01.2020 ab 19.00 Uhr im Kulturraum St. Gereon, Am Streckerplatz 3 in Forchheim statt. Um vorherige Anmeldung per E-Mail an stefanie.schmitt@kjr-forchheim.de wird gebeten.

Der diesjährige „Tag der Jugend“ findet am Samstag, den 09.05.2020 statt und soll den interessierten Besucher/-innen von Groß und Klein ein möglichst breites Angebot der Jugendarbeit im Landkreis Forchheim aufzeigen. Die einzelnen Stände der beteiligten Akteure sollen dazu einladen, sich über die vorhandene Jugendarbeit zu informieren und bei kreativen Mitmachkationen selbst aktiv zu werden.

Veranstaltungsorte werden vermutlich neben dem Paradeplatz auch der Rathausplatz, das Umfeld der Martinskirche sowie Teile der Fußgängerzone sein.

Bei Fragen im Vorfeld können Sie sich gerne an die Kreisjugendpflegerin Stefanie Schmitt wenden.