Geldautomat in Weidenberg gesprengt

WEIDENBERG, LKR. BAYREUTH. In den frühen Morgenstunden versuchten am heutigen Montag bislang Unbekannte, den Geldautomaten einer Bankfiliale in Weidenberg zu sprengen. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten die Verdächtigen mit einem Motorroller. Die Polizei fahndet nach den Tätern und sperrte den Tatort weiträumig ab.

Gegen 2.55 Uhr kam es in der Bankfiliale in der Bahnhofstraße zu einem lauten Knall. Ersten Informationen nach flüchteten anschließend zwei dunkel gekleidete Personen aus der Bank und fuhren auf einem Motorroller in unbekannte Richtung davon. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sperrten die Bankfiliale weiträumig ab. Zunächst muss der Tatort durch die alarmierte Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts untersucht werden. Bis zu deren Eintreffen kann noch keine Aussage über die Höhe des entstandenen Sachschadens oder einer möglichen Beute getroffen werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Bayreuth.