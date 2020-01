Alfred Pieger steht auch weiterhin der „Concordia“ Kirchehrenbach als Vorstand vor

Bei der „Concordia“ Kirchehrenbach standen bei der Generalversammlung die Neuwahlen an.

Vorstand Alfred Pieger konnte zahlreiche Teilnehmer, darunter Bürgermeisterin Anja Gebhardt, Gemeinderäte, Ehrenmitglieder und Übungsleiter begrüßen. Besonders auch den 4-fachen Weltmeister Lukas Kohl. Chronologisch berichtet Alfred Pieger vom Vereinsjahr 2019. Im Finanzbericht von Bianca Roppelt ist ersichtlich, dass die meisten Gelder in die Hallenbenutzung und Fahrtkosten zu den Wettkämpfen fließen. Zahlreiche Angebote gab es im kulturellen Bereich berichtet Kulturwart Christian Schütz. So hat man am Faschingszug in Kirchehrenbach teilgenommen, Besuch mit den Sportlern aus Macao im Freizeitbad, Teilnahme am Fest der Vereine, Hüttenübernachtung und Winterwanderung. Für die Kunstradsportler war es ein Jahr der Rekorde berichtet Abteilungsleiterin Dani Meixner. Bei 37 Wettkämpfe gingen die Sportler 87-mal an den Start wo diese beinahe immer einen Podestplatz erreicht haben. Ihnen voran der Weltmeister Lukas Kohl. Bei allen Starts hat er den 1. Platz belegt. Melissa Schütz und Vanessa Meixner wurden Bayerncup Gesamtsieger 2019. Von den Trainerinnen Andrea Kohl, Melissa Schütz, Sandra Schütz, Bianca Roppelt, Theresa Pieger und Dani Meixner wurden ca. 200 Trainingseinheiten abgehalten. Die Nachwuchssportler nahmen an zahlreichen Stützpunkt-Trainings und Nachwuchslehrgänge teil. Bürgermeisterin Anja Gebhardt würdigt die Leistung der Sportler. Für die Nutzung der Turnhalle und gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde bedankt sich die Trainerin und 2. Vorsitzende Andrea Kohl. Zahlreiche Wettkämpfe und Aktionen stehen im Vereinsjahr 2020 an. Dabei die oberfränkische Juniorenmeisterschaft in Kirchehrenbach, die bayerische Juniorenmeisterschaft in Forchheim, Sportlerbesuch aus Macao. Ein Höhepunkt wird der 3-Nationencup in Ebermannstadt sein. Hier treffen die Weltklassesportler im Kunstradsport und Radball aufeinander.

Die Neuwahlen wurden von Michael Knörlein, Laurenz Kuhmann und Raimund Albert durchgeführt. Ergebnis: 1. Vorstand Alfred Pieger, 2. Vorständin Andrea Kohl, Kassier Bianca Roppelt, Schriftführerin Lena Gebhardt, Fachwart für Kunstrad Dani Meixner, Kulturwart Christian Schütz. Beisitzer sind Hilmar Gebhardt, Claudia Schütz, Sandra Schütz, Matthias Striegel und Rainer Mehler. Kassenrevisoren sind Michael Knörlein und Bernd Goldberg.