Kurzmeldungen der Uni Bayreuth

Januar 2020 – Soziologisches Kolloquium

Im Rahmen eines Soziologischen Kolloquiums spricht am Dienstag, 14. Januar 2020, 18.00 Uhr, im Glashaus auf dem Uni-Campus, Peter Waldmann zum Thema „Wie religiös ist der religiöse Terrorismus?“. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Januar 2020 – Antrittsvorlesung Professorin Bouvier

Nach akademischem Brauch geben neu berufene Professoren vor ihren Kollegen, Studierenden, Freunden und Mitarbeitern einen Einblick in ihre Arbeit und stellen sich mit einer Antrittsvorlesung offiziell vor.

Professorin Dr. Audrey Bouvier, Experimental Planetology am Bayerischen Geoinstitut, Universität Bayreuth, wird dies am Mittwoch, 15. Januar 2020, 18.00 Uhr c. t., im Gebäude Geowissenschaften, Hörsaal H 8, tun. Ihrem Vortrag hat sie den Titel „Meteorites as cosmic and historical recorders of our origins“ gegeben.

Januar 2020 – Filmeabend des Exzellenzclusters Africa Multiple

Am Mittwoch, 15. Januar 2020 (17.00 Uhr erster Film, 19.00 Uhr zweiter Film, 21.00 Uhr dritter Film) präsentiert der Exzellenzcluster Africa Multiple der Universität Bayreuth „AfriKaleidoskop – die lange Filmnacht“ in der traditionsreichen Bayreuther Reichshof Kulturbühne. An nur einem Abend zeigt der Exzellenzcluster in Zusammenarbeit mit „Kino ist Programm“ drei Filme mit afrikanischem Bezug. Die Preise für den Kinobesuch sind gestaffelt: Ein Film kostet 5 Euro, der Besuch zweier Filme kostet 8 Euro, während alle drei Filme für 10 Euro zu sehen sind.

Film 1 – Fig Tree (Feigenbaum), 2018

Dauer: 93 Minuten – Sprachen: Amharisch, Hebräisch – Land: Äthiopien

Englische Untertitel

Handlung: Während des Krieges in Äthiopien versuchen Mitglieder der jüdischen Gemeinde Ende der 1980er Jahre nach Israel zu fliehen.

Film 2 – Farming, 2019

Dauer: 107 Minuten – Sprache: English – Land: United Kingdom

Deutsche Untertitel

Handlung: Ein schwarzer Teenager wird von seinen nigerianischen Eltern in eine weiße britische Familie eingeliefert.

Film 3 – Rafiki, 2018

Dauer: 83 Minuten – Sprachen: Swahili, Englisch – Land: Kenya

Englische und deutsche Untertitel

Handlung: Zwei junge kenianische Frauen haben eine passionierte Liebesaffäre.

Januar 2020 – New Year Lecture – Africa Multiple

Professor Dr. Rüdiger Seesemann, Sprecher des Exzellenzclusters Africa Multiple der Universität Bayreuth, hält am Donnerstag, 16. Januar 2020, 16.00 Uhr, die Neujahrsvorlesung des Bereichs zum Thema „Figuring out how to reconfigure African Studies”. Der Vortrag ist in englischer Sprache. Veranstaltungsort ist der Hörsaal H 15, Gebäude Naturwissenschaften I (NW I). Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Januar 2020 – Medienwissenschaft-Konzert „Soundtracks“

Das neue Jahr beginnt wieder mit einem Highlight: Die Medienwissenschaft der Universität Bayreuth veranstaltet am Freitag, 17. Januar 2020, Einlass 17.00 Uhr, Beginn 18.00 Uhr, Soundtracks, das Konzert für Spiel- und Filmmusik, nun zum fünften Mal. Veranstaltungsort ist der Audimax. Der Eintritt ist kostenfrei, Anmeldung ist für Besucher nicht erforderlich.