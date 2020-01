Fachsprechstunden in der Lias-Grube Unterstürmig im Winter 2020

In diesem Winter bietet die Umweltstation Lias-Grube eine Vortragsreihe für Erwachsene an im Rahmen des Jahresprojekts „Mein Boden, meine Scholle, meine Heimat? – Boden schätzen und Boden schützen“. Die Vorträge werden in Form von „Fachsprechstunden“ von Fachexperten gehalten. Im Anschluss an die Vorträge finden ausführliche Diskussions-und Fragerunden statt. Durchführungsort der Vorträge ist jeweils im Seminarraum der Umweltstation Lias-Grube.

Der Besuch der Fachsprechstunden ist kostenfrei. Um Anmeldung unter www.umweltstation-liasgrube.de, info@umweltstation-liasgrube.de oder telefonisch unter 09545 950399 wird gebeten.

23.01.2020 Fachsprechstunde: Träume von früher bewahren – sanieren mit Augenmaß und kleinem ökologischen Fußabdruck

Sanierungen bieten die Chance mit wenig Flächenversiegelung und kleinem ökologischen Fußabdruck Wohnträume von früher in eine neue Zeit zu übersetzen. Richtig umgesetzt ist so modernes und nachhaltiges Wohnen unter sensibler Beachtung der Bausubstanz auch in älteren Häusern möglich. Der Vortrag berichtet aus der Praxis.

Referentin: Marlene Korff, Dipl. Ing. und Baubiologin IBN, Wendelstein

Donnerstag, 19:30

30.01.2020 Fachsprechstunde: Ökologisches Dämmen von Dach und Fassade

Energie und Geld sparen mit der richtigen, ökologischen Dämmung. In dieser Fachsprechstunde dreht sich alles über Dämmung bezüglich Dach, Fassade und Kellerdecke. Was bezuschusst die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)?

Referent: Georg Lunz, Malermeister und Baubiologe IBN, Litzendorf

Donnerstag, 19:30

06.02.2020 Fachsprechstunde: Ökologisches Bauen und Dachbegrünung

Im Vortrag wird die Anwendung verschiedener ökologischer Baustoffe beleuchtet. Außerdem werden die ökologischen und ökonomischen Vorteile der Dachbegrünung erklärt, sowie verschiedene Begrünungsarten und Beispiele aufgezeigt.

Referent: Michael Pollak, Architekt, Erlangen

Donnerstag, 19:30

13.02.2020 Fachsprechstunde: Schimmelpilze an Wänden und Decken – ein zunehmendes Problem!

Im Vortrag geht es um alle Ursachen für Schimmelwachstum in Wohnungen und Häusern. Erfahren Sie außerdem alles über die sachgerechte Sanierung von Schimmelbefall, sowie Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern und Mietern.

Referent: Uwe Dippold, Baubiologe IBN und Schimmelsachverständiger, Nürnberg

Donnerstag, 19:30

20.02.2020 Fachsprechstunde: Ökologische Baustoffe – moderne Alternativen für Neubau und Sanierung

In Zeiten der Klimadiskussion sollte über die Fragen der Wohngesundheit hinaus auch ein Blick auf die Klimaverträglichkeit der Baustoffe geworfen werden. Im Vortrag lernen Sie Auswahlkriterien für die Auswahl von Baustoffen für verschiedene Anwendungen kennen. So sind Neubau und Sanierung mit möglichst kleinem ökologischen Fußabdruck möglich.

Referent: Ulrich Bauer, Dipl. Ing. und Baubiologe IBN, Wendelstein

Donnerstag, 19:30

12.03.2019 Fachsprechstunde: Naturnahe Gartengestaltung

In diesem Vortrag erfahren Sie, wie Sie mit einheimischen Pflanzen eine kleine Wohlfühloase für Mensch und Tier schaffen, und gleichzeitig Ihren Gartenboden vor Erosion und einseitiger Nährstoffbelastung schützen können. Umweltstationsleitung Ulrike Schaefer erklärt, welche Pflanzenarten in verschiedenen Gartenumgebungen gut wachsen und wie Sie mit Naturmaterialien Flächenversiegelung vermeiden.

Referentin: Ulrike Schaefer, Dipl. Biol.

Donnerstag, 19:30

19.03.2020 Fachsprechstunde: Energiesparen im Haushalt

Der Vortrag soll den Teilnehmern ermöglichen, ihren eigenen Strom- und Heizenergieverbrauch anhand von Kennzahlen einzuschätzen. Darauf aufbauend werden Einsparmöglichkeiten und Sparpotentiale im Strom- und Heizenergiebereich an praktischen Beispielen aufgezeigt und technische Zusammenhänge einfach erläutert.

Referent: Uwe Neumann, Höchstadt

Donnerstag, 19:30

Über die Umweltstation Lias-Grube

Die Umweltstation Lias-Grube im Eggolsheimer Ortsteil Unterstürmig ist eine Informations- und Bildungsstätte für regionale Umweltbildung und Nachhaltigkeit. Sie ist Träger des vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz verliehenen Qualitätssiegels Umweltbildung.Bayern.

Im mit Naturbaustoffen errichteten Umweltzentrum mit Seminarräumen und 10 einfachen Übernachtungshütten ist Platz für Gruppen ab 15 bis zu 70 Personen. Es steht Ihnen für ökologische Aufenthalte, Fortbildungen, Feierlichkeiten oder Tagesbuchungen als Selbstversorger oder mit Catering zur Verfügung. 2019 sind die thematischen Schwerpunkte Boden erleben und Streuobst.

Das Freigelände der Umweltstation Lias-Grube ist eine ehemalige 17 ha große Tongrube. Dort führen wir ganzjährig Veranstaltungen zu verschiedenen Themen der Bildung für nachhaltige Entwicklung für Klein und Groß durch.